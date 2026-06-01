Rescatada en Valladolid una mujer precipitada desde un tercer piso

Sucesos.- A prisión los dos detenidos por agresión con arma blanca a tres jóvenes en las Moreras de Valladolid - SUB GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y del cuerpo de Bomberos, con la colaboración de la Policía Municipal de Valladolid, han intervenido conjuntamente en el rescate de una mujer que se había precipitado desde el balcón de un tercer piso hacia un patio interior en el barrio de la Farola.

Las Salas de Operaciones del 091 y del 092 han recibido el aviso a las 02.00 horas tras una llamada del servicio de emergencias 112. La alerta ciudadana especificaba que una persona llevaba más de una hora gritando, que se escuchaban fuertes golpes y que una mujer se encontraba colgada del balcón con riesgo inminente de caída.

Las dotaciones policiales, compuestas por agentes de la Policía Nacional de paisano en un vehículo camuflado y de la Policía Municipal uniformada en un coche rotulado, se han personado de inmediato en el lugar del suceso. Tras acceder al edificio por el portal, la moradora de la primera planta ha facilitado la entrada a su vivienda, desde cuya ventana se lograba acceder al tejado interior del inmueble. Sobre dicha estructura se encontraba tendida la víctima, quien se hallaba acompañada por la residente de dicho primer piso, la cual ha manifestado ser amiga de la mujer precipitada.

Un agente de la Policía Nacional y otro de la Policía Municipal han descendido desde el balcón hasta el tejado para auxiliar a la víctima y practicarle los primeros auxilios. Los actuantes han comprobado que la mujer se encontraba consciente y orientada, aunque presentaba cortes en el costado y en la rodilla izquierda.

RIESGO DE DERRUMBE DEL TEJADO

Asimismo, los funcionarios han constatado que la estructura del tejado era inestable y presentaba riesgo de derrumbe por el peso, por lo que han ordenado a la acompañante abandonar el lugar y han coordinado la evacuación urgente ante el peligro de caída desde unos cinco metros de altura.

De forma simultánea, otro miembro de la Policía Nacional ha accedido al tercer piso y ha localizado un extintor en el suelo del rellano junto a la puerta parcialmente abierta. Un vecino ha relatado que, al observar a la mujer muy alterada y colgada con intención de arrojarse, otro residente ha tomado el extintor comunitario para golpear la puerta e intentar sujetarla. Según este testigo, relato que ha sido corroborado posteriormente por el segundo vecino implicado, la mujer se ha soltado justo al verle entrar, precipitándose de forma inevitable al patio interior.

Al lugar han acudido dotaciones de los Bomberos de Valladolid, quienes han determinado que la vía de evacuación más segura era a través del primer piso. Como la vivienda estaba vacía, han comenzado a fracturar el bombín de la cerradura, momento en el que ha comparecido un varón que ha abierto con su llave y ha permitido iniciar el rescate.

Para aligerar la carga, el policía municipal ha abandonado el tejado, mientras que un bombero y el policía nacional han asegurado a la mujer en una camilla, introduciéndola por la ventana con la asistencia del resto de intervinientes. Finalmente, el personal sanitario de una ambulancia del 112 le ha practicado una primera asistencia en el lugar y, posteriormente, ha sido trasladada al Hospital Universitario Río Hortega.