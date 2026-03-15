Rescatadas cuatro personas y un perro tras quedar atrapados en un vehículo en el río Nela

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de cuatro personas y un perro que estaban atrapados en un vehículo en el río Nela a la altura del kilómetro 17 de la carretera BU-561 en Quintanabaldo, en el término municipal de la Merindad de Valdeporres (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El rescate se produjo el sábado 14 de marzo tras recibir una llamada la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 13.58 horas en la que se informaba de la situación de la familia y de que el río había sufrido una crecida en un corto espacio de tiempo y el agua llegaba al capó del coche.

El gestor del 1-1-2 se comunicó con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta en un camino de la zona saliendo de Quintanabaldo a Puentedey.

Además, desde el 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil Cos de Burgos y a los Bomberos de Burgos y de Diputación de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió al lugar una ambulancia (SVB).

Las operaciones de rescate se complicaron en el lugar al haber una fuerte corriente de agua y en un primer momento los bomberos no lograron llegar hasta el vehículo que estaba a unos 10 metros de las orillas. Además, se incorporaron al rescate un equipo de cinco voluntarios de la Agrupación de Protección Civil Burgos Norte y un vehículo.

Finalmente, se logró rescatar a las cuatro personas ocupantes y un perro. Emergencias sanitarias - Sacyl atendió a dos varones de 42, y 82 años y a una mujer de 18 años, que fueron trasladadas al Centro de Salud de Saucillo en ambulancia para ser evaluadas. El cuarto auxiliado, un varón de 46, fue trasladado por otros medios también al mismo PAC.