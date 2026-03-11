Rescatado un anciano de 93 años atrapado en el incendio de su vivienda en Valladolid, que resultó herido

Archivo - Sucesos.- La policía asiste a una mujer por una urgencia médica y la detiene por figurarle una búsqueda y captura - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han rescatado del interior de una vivienda de la capital vallisoletana donde se había producido un incendio, a un anciano de 93 años que tenía el cuero cabelludo quemado, la cara, boca y lengua negras por el humo y se encontraba totalmente desorientado.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los hechos se produjeron el pasado v6 de marzo, cuando una llamada ra la Sala CIMACC 091 que fue derivada de la sala operativa del 1-1-2, alertó de que un anciano había avisado, mediante el sistema de teleasistencia, de que se había producido un incendio en la vivienda.

Inmediatamente se desplazó hasta el lugar, en la calle Conde de Benavente, un equipo de la Policía Nacional para asistir al anciano, y quienes al llegar al inmueble, subieron hasta la planta del edificio donde estaba el incendio.

Frente a la puerta de la vivienda donde estaba el fuego, se encontraba una vecina que tenía las llaves de la vivienda y quien explicó a los policía que en la casa vivía un anciano, pero que no podía abrir la puerta debido al denso humo que salía del interior.

Los policías cogieron las llaves y accedieron al interior del piso, donde "una densa humareda" impedía la visión y tras llamar y avisar a gritos por si hubiera ocupantes en el domicilio, oyeron la voz de una persona, por lo que atravesaron el pasillo y llegaron al final de la vivienda, donde localizaron al anciano, que estaba consciente pero totalmente desorientado.

Los agentes lo trasladaron fuera de la vivienda y le dieron una primera asistencia ya que presentaba una parte del cuero cabelludo quemado y la cara, la boca y la la cara, la boca y la lengua completamente negras debido a la inhalación de humo, así como los primeros síntomas de asfixia.

Posteriormente una dotación de Bomberos sofocó el incendio que ha calcinado totalmente una de las habitaciones de la vivienda, y el resto llenas de humo.

Paralelamente a la actuación de los Bomberos, un indicativo de Emergencias de Castilla y León 112 asistió al herido, para darle oxígeno y aplicarle una vía, para una vez estabilizado proceder a su traslado al Hospital Clínico Universitario.