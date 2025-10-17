Rescatado en helicóptero un agente medioambiental tras sufrir un desvanecimiento en Porto (Zamora)

PORTO (ZAMORA), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta ha socorrido a un agente medioambiental que se ha sentido indispuesto en un paraje de Porto (Zamora), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El rescate se ha llevado a cabo después de que el 112 recibiera, a las 13.31 horas, una llamada desde el centro provincial de mando de Medio Ambiente de Zamora en la que informaban de la necesidad de asistencia para uno de sus agentes medioambientales, de 62 años, que había sufrido un síncope en el paraje conocido como Mallada de Valdesirgas, a unos cinco kilómetros al sur de Porto (Zamora).
En la llamada, se explicaba que el agente había sufrido un desvanecimiento, del que ya se había recuperado, y se encontraba en una zona de difícil acceso por tierra.
El gestor del 112 se ha puesto en contacto a un compañero del paciente -con el que se ha logrado contactar telefónicamente- con un médico de Emergencias Sanitarias-Sacyl, quien le ha dado indicaciones sobre cómo atenderle, y con técnicos del centro coordinador de emergencias, quienes se han encargado de concretar la ubicación del incidente y han activado además el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta, que ha salido hacia la zona con su equipo de rescate a bordo.
Una vez en Porto, y tras localizar al agente que había sufrido la indisposición, el helicóptero ha realizado una maniobra de estacionario bajo en las inmediaciones para facilitar el descenso a tierra de los rescatadores.
Tras proporcionar una primera asistencia en el lugar, los rescatadores han procedido a la extracción del agente medioambiental, que se ha realizado mediante una maniobra de grúa, con triángulo de evacuación junto con el rescatador enfermero.
Desde allí, han volado hasta Puebla de Sanabria, donde el personal sanitario de una UVI móvil de Emergencias Sanitarias ha atendido al paciente, a quien finalmente se ha dado de alta en el lugar.