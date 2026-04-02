Rescatado ileso un montañero de 19 años desorientado en Las Párvulas, en Picos de Europa

Rescate de un montañero de 19 años en Las Párvulas, en Picos de Europa.
Rescate de un montañero de 19 años en Las Párvulas, en Picos de Europa. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 2 abril 2026 10:56
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   LEÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil han rescatado ileso a un montañero de 19 años que se había desorientado en la zona de Las Párvulas, en el macizo occidental de Picos de Europa.

   El rescate se inició después de que, a las 20.15 horas del martes, 31 de marzo, se recibiera una llamada a la Guardia Civil en la que se comunicaba que un montañero se encontraba desorientado y sin agua en la zona de Las Párvulas, en el macizo occidental de Picos de Europa, y era necesaria su evacuación, han informado a Europa Press fuentes del Instuto armado.

   A las 21.15 horas, componentes del Greim de Sabero (León) partieron para el lugar y comenzaron la búsqueda a pie por la zona hasta localizar al montañero extraviado a las 1.30 horas de este miércoles, 1 de abril, en una zona próxima a las coordenadas facilitadas en su llamada de rescate.

   Seguidamente se procedió a iniciar el descenso, en el que los efectivos de la Guardia Civil acompañaron y ayudaron en todo momento al evacuado, debido a la complejidad de los pasos por la canal y la poca visibilidad dado la hora del rescate, hasta llegar a la ruta del Cares para después continuar hasta la localidad de Caín (León), a donde se llegó a alrededor de las 5.00 horas.

   El montañero, de 19 años de edad, no precisó asistencia sanitaria, según las mismas fuentes.

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