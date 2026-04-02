Rescatado ileso un montañero de 19 años desorientado en Las Párvulas, en Picos de Europa

Rescate de un montañero de 19 años en Las Párvulas, en Picos de Europa. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil han rescatado ileso a un montañero de 19 años que se había desorientado en la zona de Las Párvulas, en el macizo occidental de Picos de Europa.

El rescate se inició después de que, a las 20.15 horas del martes, 31 de marzo, se recibiera una llamada a la Guardia Civil en la que se comunicaba que un montañero se encontraba desorientado y sin agua en la zona de Las Párvulas, en el macizo occidental de Picos de Europa, y era necesaria su evacuación, han informado a Europa Press fuentes del Instuto armado.

A las 21.15 horas, componentes del Greim de Sabero (León) partieron para el lugar y comenzaron la búsqueda a pie por la zona hasta localizar al montañero extraviado a las 1.30 horas de este miércoles, 1 de abril, en una zona próxima a las coordenadas facilitadas en su llamada de rescate.

Seguidamente se procedió a iniciar el descenso, en el que los efectivos de la Guardia Civil acompañaron y ayudaron en todo momento al evacuado, debido a la complejidad de los pasos por la canal y la poca visibilidad dado la hora del rescate, hasta llegar a la ruta del Cares para después continuar hasta la localidad de Caín (León), a donde se llegó a alrededor de las 5.00 horas.

El montañero, de 19 años de edad, no precisó asistencia sanitaria, según las mismas fuentes.