Rescatado un varón de 80 años tras un accidente con su tractor en Palacios de Valduerna (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 80 años ha sido rescatado tras sufrir un accidente con su tractor junto a un riachuelo en Palacios de la Valduerna (León), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.55 horas de este viernes, 15 de agosto, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada que alertaba del incidente en el que un tractor se "ha ido hacia atrás" y había un hombre herido que no se podía mover por el dolor, todo ello en una zona inaccesible para vehículos.

Se ha trasladado el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha coordinado esta evacuación; a emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB); a la Guardia Civil COS y de Tráfico de León, y a los Bomberos de Diputación de León.

Los servicios de emergencia en el lugar han evacuado al varón, que ha sido atendido y trasladado en ambulancia al Hospital de León.