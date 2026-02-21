Rescatan a una esquiadora herida tras sufrir una caída en Llánaves de la Reina (León)

LEÓN, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una esquiadora de 39 años ha tenido que ser rescatada este sábado tras haber resultado herida en un tobillo al sufrir una caída mientras descendía del pico Coriscao, en Llánaves de la Reina (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 14.52 horas en la que el alertante explicaba que su pareja, una mujer de 39 años, se había caído y se había lesionado en un tobillo hasta el punto de no poder continuar, en las inmediaciones del arroyo Luriana.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debe hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar los medios de rescate.

Al encontrarse el equipo de rescate de la Guardia Civil de Sabero en otro cometido y el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta en una intervención en la Sierra de Gredos, el centro coordinador ha solicitado la colaboración del equipo de rescate del Gobierno de Cantabria a través del 112 de esa Comunidad.

Finalmente, el helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a ambos esquiadores y les ha trasladado hasta Posada de Valdeón, donde otro helicóptero, de Emergencias Sanitarias - Sacyl, ha atendido a la mujer herida, a quien ha trasladado más tarde al hospital de León.