Rescatan en helicóptero a un corredor indispuesto durante una carrera de trail en Posada de Valdeón (León) - JCYL

LEÓN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un corredor de unos 40 años ha sido evacuado este sábado tras presentar dolor torácico mientras participaba en una carrera de trail en el Valle de Valdeón, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 14.21 horas en la que se solicitaba asistencia para el participante, que se encontraba en El Caben de Remoña.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha efectuado una primera valoración y ha enviado un helicóptero medicalizado, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha localizado al afectado y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores.

Asimismo, el 112 ha avisado de lo ocurrido a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León.

El helicóptero de rescate se ha aproximado a las inmediaciones del lugar para facilitar el descenso de los rescatadores.

El afectado, que estaba siendo atendido por el dispositivo preventivo de la carrera, ha sido colocado en una camilla y trasladado en el helicóptero de rescate hasta Riaño, donde esperaba personal sanitario.

Una vez en Riaño, el personal de Sacyl ha atendido al corredor y lo ha trasladado posteriormente en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de León.