Rescatan en helicóptero a una escaladora atrapada tras quedar colgada por unos mosquetones en Frías (Burgos)

BURGOS, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta ha auxiliado a una mujer atrapada tras quedar colgada por unos mosquetones mientras escalaba en la vía ferrata de Tobera, en la localidad burgalesa de Frías, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Administración autonómica ha dirigido la operación de rescate que ha comenzado al recibir una llamada a las 13.42 que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para la mujer atrapada, que iba acompañada de un varón que no podía acceder a ella.

En función de estos datos, el Centro Coordinador de Emergencias ha enviado el helicóptero de rescate y salvamento. En la zona, y mediante una maniobra en vuelo estacionario, se ha hecho descender a los rescatadores hasta el punto en que se hallaban ambos escaladores.

Tras asegurar a la mujer accidentada, se le ha colocado un triángulo de evacuación para proceder a su izado al helicóptero y a continuación, se ha repetido la maniobra por parte del segundo rescatador con el acompañante. Con ambos ya a bordo, el helicóptero les ha trasladado a una explanada en Tobera, donde tenían aparcado su vehículo.