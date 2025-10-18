Rescatan a un hombre agarrado a una piedra en el río en Miranda de Ebro (Burgos)

BURGOS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia se han movilizado este sábado para rescatar a un hombre de unos 50 años que estaba agarrado a una piedra en el río en Miranda de Ebro (Burgos), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

A las 18.48 horas, la sala de operaciones ha recibido una llamada que alertaba de que un hombre se encontraba dentro del agua en el río, agarrado a una piedra en una zona de corriente y que aparentemente parecía "paralizado".

El rescate de agua lo ha coordinado el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) que ha localizado el punto exacto el incidente. Por su parte, el 112 ha trasladado el aviso a los bomberos de Miranda de Ebro, a la Policía Nacional y a la Policía Local de Miranda de Ebro y a Emergencias sanitarias - Sacyl.