Rescatan a un hombre tras ser arrastrado su coche por un río desbordado en Mancera de Arriba (Ávila)

Una carreteras cortada en la provincia de Ávila debido a la presencia de balsas de agua en la calzada - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha sido rescatado después de que su coche fuera arrastrado por el agua al pasar por el puente del río Navazampión en la localidad abulense de Mancera de Arriba, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.40 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que solicitaba asistencia para un hombre que precisaba de asistencia ante el desbordamiento del mencionado río, ya que el agua cubría a "media cintura".

El 112 trasladó el incidente al Centro Coordinador de Emergencias y dio aviso a los Bomberos de Ávila, a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a la Guardia Civil.

Finalmente el hombre logró salir por sus propios medios del vehículo, aunque se encontraba con signos de hipotermia y rechazó ser trasladado a un centro hospitalario.