1079281.1.260.149.20260418182004 Rescatan a un montañero herido en una pierna en la vertiente segoviana del pico Peñalara - 112 CYL

SEGOVIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado a un montañero de unos 40 años herido en una pierna en la vertiente segoviana del pico Peñalara, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 12.17 horas que informaba de un montañero que se había lesionado una pierna cuando realizaba la senda Puerta de Coto.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores y dar aviso a la Guardia Civil.

Al llegar, el helicóptero se ha quedado en estacionario para que puedan descender los rescatadores, quienes ha realizado una primera atención sanitaria al herido y le han inmovilizado la pierna con una férula de vacío.

A continuación, el montañero ha sido izado hasta el helicóptero mediante maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate ha evacuado a la víctima hasta el campo de polo de La Granja, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde esperaba una ambulancia que se ha encargado de trasladar al montañero al Complejo Asistencial de Segovia.