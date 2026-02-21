Rescatan a un montañero herido tras sufrir una caída en el pico Los Barrerones (Ávila)

Rescatan a un montañero herido tras sufrir una caída en el pico Los Barrerones, en Navalperal de Tormes (Ávila) - 112 CYL

ÁVILA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta ha socorrido a un montañero de 40 años que había resultado herido tras sufrir una caída en el pico Los Barrerones, en Navalperal de Tormes (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 14.11 horas en la que se solicitaba asistencia para un montañero herido en un hombro y con una posible fractura en una pierna tras sufrir una caída en las inmediaciones del mencionado pico.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al mismo tiempo, el 112 ha trasladado el aviso por este incidente a la Guardia Civil de Ávila ya los Bomberos de Ávila.

Una vez en el lugar, y localizado el lugar del accidente, el helicóptero de rescate ha realizado una maniobra de apoyo de patín para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate.

A continuación, los rescatadores han prestado una primera atención al herido, a quien se le ha inmovilizado el hombro herido y colocado una férula en la extremidad afectada.

Seguidamente, se ha procedido a su izado hasta el helicóptero, con una maniobra de grúa, junto con la rescatadora enfermera con un triángulo de evacuación.

Desde allí, han volado hasta el punto de traspaso acordado con Emergencias Sanitarias - Sacyl, en una zona de aparcamiento en la carretera AV-931, donde aguardaba un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Tras ser atendido por el personal sanitario de Sacyl, el herido ha sido trasladado en la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Ávila.