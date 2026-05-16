Rescatan a una mujer herida tras sufrir una caída en el pico Gilbo en Riaño (León) - JCYL

LEÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha socorrido a una mujer herida tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta en los alrededores del pico Gilbo, en Riaño (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La operación comenzó tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 Castilla y León a las 17.40 horas del viernes, en la que explicaban que necesitaban ayuda para asistir a una mujer de unos 65 años, herida en la cadera tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en las inmediaciones del pico Gilbo, y que no podía caminar a causa de la lesión.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se encargaron de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima --en la ladera al sureste del pico-- y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Tras alcanzar la zona, el helicóptero de rescate aterrizó en las inmediaciones de la ubicación de la mujer herida, a quien los rescatadores prestaron una primera asistencia antes de colocarle un colchón de vacío y encamillar para portearla a pie hasta el helicóptero.

Desde allí, volaron hasta Riaño, donde aguardaba una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias, que trasladó inicialmente a la herida al centro de salud de la localidad y, más tarde, tras ser atendida por personal sanitario, al hospital de León.