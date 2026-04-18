Rescatan a un parapentista herido al impactar con un árbol en Arenas de San Pedro (Ávila)

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León auxilia a un parapentista herido en Arenas de San Pedro (Ávila) - 112 CYL

ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado a un parapentista de unos 50 años que ha resultado herido durante un aterrizaje al impactar con un árbol en el paraje Los Periñales, en Arenas de San Pedro (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 15.56 horas que informaba de que el piloto de un parapente había resultado herido durante un aterrizaje y se había lesionado en la zona lumbar.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de Ávila.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y tras ser valorado en el lugar, los rescatadores han estabilizado al parapentista herido y le han inmovilizado en una camilla con colchón de vacío.

A continuación, ha sido izado hasta el helicóptero mediante grúa acompañado por la rescatadora enfermera y trasladado hasta el campo de fútbol de Arena de San Pedro, donde esperaba una ambulancia de Sacyl. Posteriormente, el helicóptero de rescate ha acudido de nuevo a zona para recoger al segundo rescatador con grúa.

El herido ha sido trasladado finalmente en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Talavera de la Reina.