Rescatan a un peregrino italiano que se había extraviado mientras hacía el Camino de Santiago en Buiza (León

Rescatan a un peregrino extraviado en el Camino de Santiago a las afueras de Buiza (León) - 112 CYL

LEÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha socorrido este jueves a un peregrino de origen italiano que se había desorientado mientras realizaba el Camino de Santiago a su paso por la localidad leonesa de Buiza, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 13.45 horas del propio peregrino, en la que explicaba que realizaba la ruta del Salvador del Camino de Santiago y que, a la salida de Buiza, había perdido la senda y había terminado en una zona arbolada de difícil acceso.

El alertante ha indicado además que se encontraba en buen estado y que no precisaba asistencia sanitaria, por lo que el gestor del 112 le ha puesto en contacto con técnicos del Centro Coordinador de Emergencias, encargados de coordinar el incidente y concretar la ubicación del peregrino.

Posteriormente, el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate con dos rescatadores, una de ellas enfermera, que en ese momento abandonaba la base de Sahechores para reincorporarse a la búsqueda de un montañero extraviado en Posada de Valdeón. Asimismo, el 112 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de León.

Una vez localizado el peregrino en la cara sur del Collado de San Antón, al norte de Buiza, los rescatadores han facilitado su ascenso al helicóptero de rescate, que posteriormente ha volado hasta Buiza para dejarle en un lugar seguro.