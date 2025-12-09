La reserva de caza 'Sierra de Gredos' autorizó 33 monterías que generaron ingresos de 1,7 millones

ÁVILA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reserva de caza 'Sierra de Gredos' contabilizó un total de 33 monterías que generaron ingresos por valor de 1.756.927,43 euros, según se ha detallado en la reunión anual de su junta consultiva, presidida por el delgado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, y en la que se ha hecho balance de esta temporada.

En la reunión, además, se han presentado las propuestas de los planes de caza y de mejoras para el próximo periodo 2026-2027. Con un presupuesto de 749.764 euros, la proposición de mejoras para la próxima temporada pasa por la partida dedicada a la vigilancia, la más significativa con 435.600 euros previstos; la adquisición de materiales por 19.118 euros y las inversiones en infraestructuras, que alcanzan los 295.046 euros.

Dentro de éstas, se incluye la mejora de caminos en Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino, San Juan de Gredos y Zapardiel de la Ribera. Además, se contempla la apertura de nuevas sendas en Bohoyo, Santiago de Tormes, San Juan de Gredos, Candeleda, Guisando, El Hornillo, El Arenal y Cuevas del Valle.

Por otra parte, el plan de caza 2026-2027 establece la captura de 167 machos y 50 hembras monteses, ocho corzos y diez venados, además de la celebración de 36 monterías. Durante la junta consultiva también se ha realizado el balance del plan de la temporada pasada, que concluyó el pasado 31 de marzo, y registró la caza de 141 ejemplares de macho montés, 10 venados y 6 corzos.

En cuanto a la actividad cinegética, se celebraron 33 monterías, generando unos ingresos de 1.756.927,43 euros. En la reunión, también se ha dado cuenta de las inversiones realizadas durante el periodo anterior, tal y como la ejecución del plan de mejoras 2024-2025 con 358.817,52 euros para vigilancia, 191.638,59 euros para infraestructuras y 22.165,52 euros para adquisición de materiales.