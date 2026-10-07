La reserva hídrica del Duero baja al 48,9% de su capacidad, 8,1 puntos menos que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha bajado hasta el 48,9 por ciento, lo que supone una reducción de 192 hectómetros cúbicos (hm3) y 2,5 puntos respecto a hace una semana, así como una capacidad 8,1 puntos inferior a hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 7 de octubre de 2026 un total de 3.715 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se posiciona 0,5 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 48,4 por ciento con 3.650 hm3. Asimismo, supone 8,1 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 57 por ciento con 4.330 hm3.

En el total estatal, la reserva hídrica española está al 58,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.687 hm3 de agua, lo que supone una reducción de 517 hm2, el 0,9 por ciento de la capacidad total de los embalses, respecto a la semana anterior. Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península en la última semana, cuando la máxima se ha producido en Barcelona (A) con 248,8 mm (248,8 l/metro cuadrado).

Por encima del 50 por ciento, se sitúan los embalses de Guadalete-Barbate, al 75,3 por ciento de su capacidad; las cuencas internas de Cataluña, al 73,0; Guadiana, al 72,1; las cuencas internas del País Vasco, al 71,4; Guadalquivir, al 69,1; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 63,9; Tinto, Odiel y Piedras, al 63,3; Cantábrico Oriental, al 57,5; Cantábrico Occidental, al 56,9; Miño-Sil, al 55,1; Tajo, al 54,2; Júcar, al 51,9, y Galicia-Costa, al 50,1 por ciento.

Por debajo del 50 por ciento, se encuentran los embalses del Segura, al 49,3 por ciento de su capacidad; Duero, al 48,9, y Ebro, al 45,4 por ciento.