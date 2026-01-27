Respaldo empresarial y político a Miguel Méndez Pozo al recibir la Medalla de Oro de la Cámara de España

Momento en el que Méndez Pozo (D) recibe la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de España. - EUROPA PRESS

BURGOS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo, ha recibido este martes de la mano del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, la medalla de oro de la Orden de la Cámara de España.

Se trata de un reconocimiento que ha sido refrendado por el empresariado de Castilla y León y de España, del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Emiliano García Page y por políticos en activo y retirados, como el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Durante su intervencicón, el presidente de la Junta, que ha cerrado el acto, ha subrayado que el máximo reconocimiento de la Cámara es fruto del trabajo "por el progreso" de Castilla y León y el dinamismo empresarial de Burgos" y de la Comunidad y el "compromiso" de la colaboración "público-privada" y el trabajo en "equipo" de Méndez Pozo.

Asimismo, Fernández Mañueco ha destacado la entrega del galardonado al "progreso" de la Comunidad para seguir trabajando y creciendo, "desde la estabilidad y la eficaz gestión" para una mejor comunidad.

Fernández Mañueco ha glosado las virtudes del homenajeado, como también lo han hecho la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el presidente de Cámara España, José Luis Bonet y el presidente de Castilla La Mancha o el expresidente Rajoy y el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

Miguel Méndez Pozo, al que se ha podido ver visiblemente emocionado, quiso imponer la Medalla de Oro de las Cámaras de España a su esposa, Esperanza Ordóñez, tras recibirla.

El homenajeado, durante su intervención, ha hecho un repaso en su discurso por toda su trayectoria empresarial, y ha hecho hincapié en la representativa al frente de la Cámara de Burgos y la Cámara de España.

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado de Méndez, el "amor por Burgos" a pesar de no haber nacido en esta tierra y el enorme trabajo realizado en tareas "culturales y patrimoniales".

Y es que Miguel Méndez Pozo ha sido artífice del impulso de instituciones como la Fundación Consulado del Mar, la del VIII Centenario de la Catedral de Burgos; la Universidad de Cónsules, la Fundación Silos o la de Atapuerca.

"Todas ellas, grandes hitos" de la promoción de la cultura y del patrimonio local y regional.

Asimismo, Cristina Ayala ha felicitado a Méndez Pozo por este reconociminento y ha subrayado el "enorme esfuerzo en dejarse la piel" por las infraestructuras de Burgos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado la "amistad" que le une al hombre homenajeado y ha desgranado los méritos de Méndez Pozo durante sus casi 30 años como presidente de la Cámara de Burgos", años de "actividad, constancia y trabajo colectivo" en torno a un eje nuclear.

Han sido tres décadas conviviendo con "escenarios económicos dispares", como ha destacado Bonet, con el reto de crear para consolidar proyectos "garantes de desarrollo", además de que ha subrayado "la defensa siempre proactiva de las infraestructuras" promovida por Antonio Miguel Méndez Pozo desde la Cámara.

Tanto el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, como el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y Alfonso Fernández Mañueco han coincidido en señalar la promoción de "intereses comunes para impulsar el desarrollo económico". Un objetivo que nació en los 90 en la Cámara de Comercio de Burgos y que "continúa vivo".

Así, Sen ha asegurado que el acto celebrado este martes en Burgos "es un acto que habla de economía real, de empresa, de empleo y de cohesión territorial" en el que se reconoce "una trayectoria personal y profesional que ha dejado huella en Burgos y, por extensión, en Castilla y León y en el conjunto de España".

"Hhoy distinguimos a una persona concreta, con nombre y apellidos, pero también lo que su trayectoria representa: la cultura del esfuerzo, la capacidad de emprender, la perseverancia en los momentos difíciles y la responsabilidad de contribuir al progreso de la comunidad a la que se pertenece", ha aseverado el delegado del Gobierno.