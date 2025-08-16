Se restablece la circulación de la AV-500 y de trenes en Ávila tras bajar a IGR 1 el incendio de Herradon

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción del incendio. - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

ÁVILA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera abulense de AV-500 y los servicios ferroviarios se han reabierto este sábado, 16 de agosto, tras la decisión de reducir a nivel 1 el Índice de Gravedad Potencial(IGR) del incendio forestal declarado en Herradon (Ávila), dada su "evolución favorable".

Según han informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herreo, la medida se ha adoptado en la reunión mantenida en el Centro de Coordinación Operativa Integrada, a propuesta técnica del director de Extinción y el jefe de jornada después de asegurar el perímetro del fuego durante toda la jornada.

Durante los próximos días se mantendrán labores de refresco y vigilancia con un importante dispositivo en la zona, con el objetivo de lograr la extinción definitiva del incendio originado el viernes, 15 de agosto.