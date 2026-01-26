Restablecida la velocidad habitual en la línea de AV entre Segovia y Garcillán por una "deformación de la vía"

Archivo - Balasto en una vía. - MINISTERIO TRANSPORTES - Archivo

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, ha informado de que ya se levantó la limitación temporal de velocidad (LTV) que se había establecido el pasado viernes para los trenes que circulan por el tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid entre la capital segoviana y Marugán.

Según ha informado Adif a Europa Press, la línea recuperó la velocidad normal el pasado sábado después de que en la noche previa se realizara una revisión de mantenimiento en el tramo afectado.

La incidencia se detectó a las 06.00 horas del viernes después de que los maquinistas hayan advertido de la existencia de "irregularidades" en el tramo de la vía, razón por la que el gestor ferroviario tomó la decisión de establecer esta limitación de velocidad tras haber comprobado la incidencia.

La limitación temporal de velocidad se ha establecido entre los puntos kilométricos 73 y 76 del tramo de la alta velocidad Madrid-Valladolid, entre Segovia y Garcillán.

La limitación estuvo activa apenas unas horas ya que se restableció en la mañana del sábado.