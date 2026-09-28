Restaurante Cervecería Basi, KYOMU Resort y Barra de Villoldo Taberna dNorte, finalistas del certamen Palencia Brava

Finalistas palentinos del concurso. - PALENCIA BRAVA

PALENCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cocineros Jesús José Rojo de la Gala, del Restaurante Cervecería Basi; Javier Bartolomé Calvo, de KYOMU Resort; y Liliana Rendon Arango, de Barra de Villoldo Taberna dNorte, se han clasificado para la Gran Final de la VII edición del Campeonato Internacional de Elaboración de Patatas Bravas tras superar la semifinal provincial celebrada en el Hotel Rey Sancho de Palencia.

Los tres clasificados competirán este lunes, 28 de septiembre, junto al resto de los participantes internacionales por los galardones del certamen Palencia Brava. Asimismo, las tres representaciones locales han obtenido un premio consistente en un lote de productos valorado en 400 euros, señala la organización a través de un comunicado.

Rojo de la Gala ha accedido a la fase final con la receta 'Brava Geometría', Bartolomé Calvo con la propuesta 'Bravas de montaña by ky&ko' y Rendon Arango con la elaboración 'Nuestras Bravas'.

Los tres aspirantes han sido seleccionados entre un total de nueve cocineros palentinos tras la evaluación del jurado.

El jurado encargado de la valoración ha estado integrado por el chef Alvar Hinojal (Restaurante Alquimia-Laboratorio, Estrella Michelin); la directora de GastroStyle, Ana Belén Toribio; la directora de '2 hasta las 2' en Onda Madrid, Begoña Tormo; el ganador a las mejores patatas bravas del mundo 2025, Javier Alfaro (Rosi la Loca World); la directora de 'Mesa y Descanso' en Capital Radio, Mar Romero; y el chef e influencer Rafael Antonín (Restaurante Casa Rafuel).

Durante la evaluación de las propuestas, la mesa juzgadora ha tenido en cuenta los valores gastronómicos de cada plato -gusto, retrogusto, sabor, contraste, matices, producto y técnica-, así como su viabilidad de servicio en barra o sala.

Los aspectos orientados a la estética y la originalidad contarán con sus propios galardones durante la jornada final entre los 18 aspirantes totales.

Junto a los tres clasificados, la representación de la semifinal provincial la han completado Luis Manuel Cortés (Canela en Rama), José Gregorio Figueredo (El Maño), Víctor Maestro (La Parrilla de Don Jamón), Luis Metodio Sánchez (La Traserilla), Alberto Villegas (San Remo) y los chefs Julian Perdomo y Mahamadou Baradji (Terra).

El certamen otorgará al vencedor 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional valorado en 500 euros, una obra del artista Antonio Guzmán Capel y diversos lotes de productos.

El segundo clasificado recibirá 1.000 euros y 1.000 botellines, mientras que el tercero obtendrá 500 euros y 500 botellines, recibiendo ambos también una obra del citado artista palentino.

La organización entregará además el Premio a la Innovación, el Premio a la Estética y dos menciones especiales.