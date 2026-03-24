Resueltas las becas Erasmus+ que han llegado a 1.468 universitarios de CyL en el presente curso

Archivo - Asistentes a la jornada de puertas abiertas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en el edificio número tres del campus universitario de la UEMC en Valladolid. - UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES - Archivo

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge en su edición de este martes, 24 de marzo, la resolución de la convocatoria de ayudas Erasmus+ para este curso que ha beneficiado a 1.468 universitarios de la Comunidad.

La Consejería de Educación ha recordado que, estas becas, con un importe concedido de 1.149,91 millones de euros, están destinadas a financiar los gastos derivados de la participación de los alumnos en el programa de movilidad internacional.

Los beneficiarios podrán percibir como anticipo, si así lo han solicitado, el 50 por ciento de la ayuda concedida en la resolución mientras que el importe restante se abonará una vez se justifique en los términos previstos en la convocatoria la duración real de la estancia.

En cuanto a la universidad de origen de los estudiantes, se han otorgado 474 ayudas a estudiantes de la Universidad de Valladolid; 368, de la Universidad de Salamanca; 294, de la Universidad de León; 207, de la Universidad de Burgos; 58, de la Universidad Pontificia de Salamanca; 39, de la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes'; 15, de la Universidad Católica de Ávila, y 13 de IE Universidad.

Cada uno de los universitarios becados recibirá una cuantía de 89,12 euros al mes, cantidad que resulta de dividir el crédito total asignado para la convocatoria entre el número total de meses de estancia prevista de los beneficiarios.

La Consejería de Educación ha recordado también que estas ayudas son compatibles con cualquier subvención, recurso o ingreso concedido por cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacional, "sin que el importe total subvencionado supere el coste de la actividad".