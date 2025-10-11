Retenciones en la A-62 a la altura de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) tras el incendio de un camión - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-62 registra retenciones en la mañana de este sábado a la altura de la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga tras el incendio de un camión que transportaba paja registrado en la tarde del viernes, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

Las retenciones se registran desde el kilómetro 111 al 112 de la mencionada vía, en sentido creciente de la kilometración hacia Portugal, debido al estrechamiento del carril derecho, previsiblemente para retirar los restos producidos por el incendio.

El 112 de Castilla y León informó este viernes sobre un incendio de un camión que circulaba por la A-62 en dirección a Valladolid, a su paso por la localidad de Cabezón de Pisuerga, cuya carga de paja había comenzado a arder.

Los primeros avisos se produjeron a las 20.03 horas, cuando diversos alertantes comunicaron a la sala de operaciones del 112 la presencia de fardos que ardían en la carretera.

La sala del 112 avisó del suceso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, Guardia Civil de tráfico de Valladolid y Medio Ambiente.