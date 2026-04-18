Retro Valladolid 2026 abre sus puertas con una "gran acogida" y 25.000 m2 de exposición y parking de clásicos

Retro Valladolid 2026 abre este sábado sus puertas con una "gran acogida" - RETRO VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid ha celebrado este sábado el paseo inaugural de Retro Auto&Moto Valladolid 2026, certamen que ha tenido una "gran acogida" y durante este fin de semana convierte a la ciudad en punto de encuentro para miles de aficionados al vehículo histórico.

El acto de apertura ha reunido a representantes institucionales, fuerzas y cuerpos de seguridad y responsables de la organización, entre los que han estado el director general de Eventos Motor, José Enrique Elvira; el director de Feria de Valladolid, Alberto Alonso; los concejales José Ignacio Zarandona y Víctor Martín Meléndez, entre otros.

El gran protagonista del paseo inaugural ha sido el expositor conmemorativo de los 75 años de Renault en Valladolid, uno de los espacios más destacados de esta edición con una muestra que reúne más de 30 vehículos históricos de la marca, una exposición fotográfica sobre la trayectoria de la factoría y un programa de charlas dedicado a repasar la huella industrial y social de Renault en la ciudad.

ESPACIO EXPOSITIVO

Retro Valladolid cuenta con más de 25.000 metros cuadrados de exposición y parking de clásicos, donde se reúnen clubes, coleccionistas, restauradores y profesionales llegados de distintos puntos de España.

El público puede disfrutar de una amplia exposición de automóviles y motocicletas clásicas y de colección, además de una destacada zona comercial especializada en recambios, miniaturas, accesorios, publicaciones y piezas de coleccionismo.

Entre los contenidos más atractivos de la feria destaca también la celebración del 50 aniversario del Ford Fiesta, con una exposición que recorre la evolución de este modelo emblemático a través de varias generaciones.

La actualidad también tiene espacio en el certamen con la presencia de VASA Arroyo, que presentó el nuevo Renault Twingo junto a una unidad original, permitiendo contemplar frente a frente pasado y presente de uno de los modelos más recordados de la marca.

El evento acoge además la segunda edición del espacio Historia del Automovilismo en Valladolid, centrado en las décadas de los años 80 y 90, con vehículos históricos, paneles fotográficos y un recorrido por las principales competiciones de la época. En este marco, mañana domingo a las 11.30 horas se rendirá homenaje a Antonio Albacete Alonso.

Retro Valladolid se suma igualmente al 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid con una exposición especial dedicada a la evolución del cuerpo, a través de vehículos históricos y uniformes representativos.