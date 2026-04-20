Retro Valladolid 2026 cierra con "gran éxito" de público y el 75 aniversario de Renault como protagonista

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Retro Valladolid 2026 ha cerrado este domingo sus puertas en la Feria de Valladolid tras completar una segunda edición marcada por la excelente respuesta del público, una notable subida de asistencia respecto al pasado año y una programación de alto nivel que ha consolidado al certamen como una de las grandes citas del motor clásico en Castilla y León.

Organizado por Eventos Motor y Feria de Valladolid, la cita ha convertido durante todo el fin de semana a Valladolid en punto de encuentro para aficionados, coleccionistas, clubes, restauradores y profesionales llegados desde distintos puntos de España y del extranjero.

La edición ha tenido como gran protagonista la conmemoración del 75 aniversario de Renault en Valladolid, una celebración muy especial para la ciudad y para la historia industrial de España.

Retro Valladolid ha contado además con el importante apoyo de la propia marca, cuya implicación resultó clave para dar forma a una programación de gran nivel en torno a esta efeméride, han informado a Europa Press fuentes de la organización.

Gracias a esta colaboración, los visitantes han podido disfrutar de uno de los espacios más destacados de la feria, con una cuidada exposición histórica dedicada a la trayectoria de Renault en Valladolid.

La muestra ha reunido a más de 30 vehículos de la marca, junto a paneles fotográficos sobre la evolución de la factoría, contenidos divulgativos y diferentes actividades que pusieron en valor la estrecha relación entre Renault y la ciudad durante estas siete décadas y media.

OTRAS ACTIVIDADES

Otro de los grandes momentos de la cita ha sido la Concentración Nacional Renault, que reunió cerca de 200 vehículos del rombo procedentes de numerosos puntos de España e incluso de Francia. La variedad de modelos expuestos, el ambiente vivido entre participantes y visitantes, y la alta participación registrada han convertido esta concentración en uno de los mayores atractivos de la edición 2026.

La jornada del domingo ha tenido también un momento especialmente emotivo con el homenaje celebrado en el stand de la Historia del Automovilismo en Valladolid, dedicado este año a las décadas de los 80 y 90. En este espacio recibieron una placa conmemorativa Antonio Albacete, Juanjo Abia y José Luis López Valdivielso, en reconocimiento a sus trayectorias deportivas y a su aportación al automovilismo.

Además, la Plaza de Feria de Valladolid ha acogido durante la jornada del domingo una animada concentración Cars&Coffee, que reunió numerosos superdeportivos y vehículos de altas prestaciones. Entre los modelos participantes han destacado un Porsche GT3 Cup, un Mercedes-Benz AMG GT y un Ferrari 348, entre otros ejemplares de gran atractivo para los asistentes.

Junto a esta cita, cerca de 30 Vespas llegaron de la mano del Vespa Club Valladolid, cuyos vehículos quedaron expuestos frente a la concentración.

La organización hace un balance "muy positivo" de esta segunda edición, la cual da por cerrada, y comienza ya a trabajar en futuras convocatorias con el objetivo de seguir con su crecimiento y refuerzo de Valladolid como referencia nacional del vehículo clásico.