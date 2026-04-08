La Revista de Soria aborda temas de las localidades de Beltejar, Ucero, Monteagudo, Sierra Pela y el eclipse de 1.905

Portada del número 132 de la Revista de Soria. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 8 ABR (EUROPA PRESS)

El número 132 de la Revista de Soria aborda cuatro estudios relacionados con asuntos de las localidades Beltejar, Ucero, Monteagudo, la Sierra de Pela, así como el eclipse de 1.905 en Almazán.

Un nuevo número de la Revista de Soria ve la luz coincidiendo con el periodo trimestral en el que se dividen los cuatro números anuales que edita la Imprenta de la Diputación de Soria asociadas a las cuatro estaciones del año, correspondiente a la primavera de 2026, según han informado desde la Institución Provincial.

El primer trabajo lo firma el Licenciado en Geografía e Historia, Jesús Nájera Casado, y aborda el Testamento fundacional de la Capellanía de Alberto de la Cámara y Francisco Hernández (1550) y manuscrito episcopal provisionando un nuevo capellán para dicha Capellanía (1634), sita en la Iglesia Parroquial de Beltejar, Medinaceli (Soria).

El segundo de los estudios que recoge la Revista de Soria es de Paloma Torrijos Medina, Licenciada en Historia, en lo que es la cuarta entrega de la historia del señorío de Ucero en las tierras de El Burgo de Osma y del Señorío Conquense de Ucero en tierras de Alarcón.

El tercer tema que recoge este nuevo número de la Revista de Soria está dedicado a la Construcción de un pasadizo volado entre el Castillo-Palacio y la Iglesia de Nuestra Señora de la Muela en Monteagudo, Soria, y lo firma el licenciado en Derecho y delegado de Hispania Nostra en Castilla y León, Raúl Utrilla Muñoz.

El cuarto tema es del estudioso Paulino García Andrés, profesor titular de Filología Inglesa, y titulado 'Al Norte y Sur de la Sierra Pela'.

El profesor destaca que varios pueblos de la actual provincia de Soria, al norte de la sierra Pela, pertenecieron a la Comunidad de Villa y Tierra de Atienza: Retortillo, Torrevicente, Sahuquillo de Paredes, Barcones y Marazobel.

ECLIPSE

Por último, la Revista, de la mano de Eva Sierra Romero, arquitecta en la institución provincial, aborda un tema muy actual, nos trastada hasta el año 1.905 cuando tuvo lugar el eclipse total de Sol.

La autora ha recopilado numerosas anécdotas sucedidas en Almazán, recogidas por transmisión oral de algunas familias, y también cuenta la visita a la Villa del astrónomo más famoso de su época.

PUBLICACIÓN

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, ha hecho un balance muy positivo de la larga trayectoria de esta publicación que nace y se mantiene con el objetivo de servir de contenedor para todos aquellos temas que interesan al devenir de la provincia de Soria.

"Temas que son muchos y muy variados, como demuestran cada uno de los números editados por la Imprenta Provincial", ha señalado Rubio.

Así, ha recalcado que las ediciones de la Revista de Soria "se dedican a temas importantes y de muy diversa índole y cuentan con grandes estudiosos e investigadores de la historia soriana".

"Historia en muchos casos en minúscula, pero que encuentra en el gran contenedor que es La Revista de Soria su lugar adecuado, porque si no de otra manera, no saldrían a la luz estos temas que desgraciadamente son minoritarios, pero que suponen hitos importantes en el devenir de la provincia de Soria, que ven la luz gracias al trabajo del Departamento de Cultura", ha manifestado su diputado.