El Rey reivindica Soria como un "lugar emblemático" y "patria ideal" para el hispanismo internacional

El Rey reivindica Soria como "lugar emblemático" y "patria ideal" para el hispanismo internacional - CONCHA ORTEGA - EUROPA PRESS

SORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha cerrado este viernes el acto de la segunda edición de los Premios Fundación Duques de Soria de Hispanismo Internacional, donde ha defendido a Soria como "uno de esos lugares emblemáticos" y, en palabras de Antonio Machado, "patria ideal para tantos hispanistas en el mundo".

Antes de participar en el acto de los Premios Fundación Duques de Soria ha visitado el renovado Hospital Santa Bárbara, donde ha estado acompañado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y otras autoridades locales y provinciales.

Felipe VI ha comenzado su intervención con referencias al espacio que ha acogido el evento, un "aula magna, antigua iglesia del convento donde Fray Gabriel Téllez --que habría de pasar a la historia como Tirso de Molina--, y que tuvo su primer cargo dentro de la Orden Mercedaria y donde, como comendador, pasó sus últimos días".

"Estar hoy en este lugar, tan vinculado a su figura, nos acerca inevitablemente a su obra, en la que encontramos una de las esencias del hispanismo", ha reflexionado el monarca, durante una intervención en la que se ha referido a Soria como "uno de esos lugares emblemáticos".

Precisamente, ha recordado cómo en Soria Juan Antonio Gaya Nuño dedicó gran parte de su vida al estudio del románico, y donde encontraron inspiración y arraigo Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego y Concha de Marco.

En este sentido, ha celebrado que la Fundación Duques de Soria haya hecho del hispanismo internacional el objeto principal de sus acciones". "Una institución que aprecio también de manera especial por el cariño que siento sus presidentes de honor, mis tíos la Infanta Doña Margarita y Don Carlos Zurita", ha reconocido Felipe VI.

El Rey ha agradecido al círculo de protectores y a las instituciones públicas y privadas el respaldo, y a todo el equipo humano que saca adelante sus proyectos e iniciativas, su "buen trabajo, lleno de ilusión y vocación de servir a la causa de nuestra cultura y su proyección".

"Esa labor colectiva ha hecho de Soria -permitidme que tome prestada esta expresión de don Antonio Machado una "patria ideal" para tantos hispanistas en el mundo. Que se mantenga así por muchos años", ha instado Felipe VI.

HISPANISMO

El monarca también ha subrayado que "si algo mueve a los hispanistas" es precisamente esa "simpatía" hacia la cultura en español. "No solo el interés por la cultura, sino algo más: la capacidad de mirarla desde dentro, de llegar hasta su corazón; hasta aquello que, como sociedad, nos define y nos interpela. El hispanismo nos lleva a conocernos mejor", ha expresado.

Así, ha señalado que "las dos distinciones concedidas este viernes son buena muestra de ese modo de entender el hispanismo", un punto en el que ha repasado algunos mitos de la literatura española.

Durante el acto, la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDS), en el marco de su Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH), ha otorgado la segunda edición del 'Premio Fundación Duques de Soria" ha "PhiloBiblon'.

El proyecto es uno de los mejores equipos de investigación activo en los últimos años y el proyecto académico más sólido de entre las veintiséis candidaturas, todas excelentes, según el jurado, que han concurrido a esta convocatoria, un proyecto dotado con 50.000 euros.

SM El Rey ha recalcado que el proyecto Philobiblon, bajo la dirección del profesor Charles B. Faulhaber, lleva el amor a los libros al ámbito de las humanidades digitales, localizando y describiendo manuscritos de literatura española medieval conservados en bibliotecas de todo el mundo.

"Generaciones de hispanistas han contribuido así a crear la mayor base de datos bio-bibliográfica de libre acceso dedicada a los textos escritos en las tres lenguas romances medievales de la Península Ibérica: castellano, catalán y galaicoportugués", ha aseverado Felipe VI.

VALEDORES DEL HISPANISMO

Además, el nieto del artista Pablo Ruiz Picasso y fundador del Museo Picasso de Málaga, Bernard Ruiz-Picasso y su esposa Almine Rech Ruiz-Picasso han recibido el nombramiento de 'Valedores del Hispanismo'.

En cuanto al reconocimiento a la familia Ruiz-Picasso, el monarca ha apuntado que responde plenamente a esa figura del 'valedor" con la que la Fundación Duques de Soria "quiere reconocer a quienes, de forma ejemplar y generosa, amparan, protegen y patrocinan lo hispánico".

"En su caso, a través de la creación y consolidación del Museo Picasso Málaga y de la labor cultural de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), dedicada a la difusión de su legado y al apoyo a la creación artística contemporánea", ha reflexionado.

Durante el acto, el Rey ha subrayado que la suma de ambas distinciones "da idea del carácter poliédrico del hispanismo", ya que por un lado son un "ejemplo sobresaliente de investigación y de aplicación de la tecnología a las humanidades --algo que cobra aún mayor relevancia en la era de la inteligencia artificial--, y por otro la labor de mecenazgo de Christine --a título póstumo--, Bernard y Almine Ruiz-Picasso; su puesta en valor de las Bellas Artes y de la cultura hispánica".

"Enhorabuena de todo corazón al proyecto galardonado y a los nuevos Valedores del Hispanismo. Las dos trayectorias reconocidas nos recuerdan también que el hispanismo encuentra sus fuentes en lugares y ámbitos muy diversos", ha concluido.