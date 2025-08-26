Los Reyes visitarán este miércoles las zonas afectadas por los incendios en las provincias de Zamora y León

Zona calcinada del paraje de Las Médulas. - Lorena Sopêna - Europa Press

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes de España visitarán este miércoles, 27 de agosto, las zonas afectadas por los incendios en las provincias de Zamora y León.

En concreto, y según informan la Delegación del Gobierno, los monarcas tienen prevista su llegada a las 11.30 horas al Parque Natural del Lago de Sanabria, dentro del municipio de Galende. Con posterioridad, se dirigirán a Las Médulas, donde tienen previsto llegar a Carucedo (León) a las 14.50 horas.

Además, también visitarán zonas afectadas por el fuego en las comunidades de Galicia y Extremadura.