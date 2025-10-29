Riaza sede del I congreso sobre envejecimiento rural para ayudar a los mayores a vivir con dignidad en su pueblo

SEGOVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La entidad Colectivos de Acción Solidaria (CAS) celebrará en Riaza (Segovia) el I Congreso Estatal 'Pueblos que cuidan. Envejecer en casa y vivir dignamente', que analizará los factores que ayudan a las personas mayores a envejecer en su entorno del pueblo, en su hogar.

El evento se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en el Día Internacional de las Personas de Edad para debatir el reto de garantizar que las personas mayores puedan envejecer en sus hogares y pueblos con dignidad y autonomía.

Durante el congreso se va a reflexionar, visibilizar e intercambiar conocimientos y experiencias sobre estrategias, modelos y políticas públicas que favorezcan la permanencia en el hogar de las personas mayores, garantizando su derecho a la autonomía personal para decidir dónde y cómo quieren vivir, especialmente en contextos rurales donde el envejecimiento demográfico plantea desafíos específicos.

En el programa participan el Imserso, consejerías autonómicas de Castilla y León, Aragón y Galicia, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y entre los ponentes están la fundadora del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, Matilde Fernández Sanz, quien abordará la autonomía personal como derecho fundamental, y el representante de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García Herrero, con una reflexión específica sobre el medio rural.

Los asistentes conocerán varias experiencias innovadoras: el modelo integral de atención comunitaria de la Asociación Amigos de Pescueza (Cáceres), el voluntariado en Muñoveros (Segovia), la tecnología aplicada al cuidado, la economía cooperativa en San Esteban de la Sierra (Salamanca) y programas de acompañamiento vecinal en la Mancomunidad Nansa (Cantabria).

Una actividad especial será la mesa redonda '¿Qué esperan hoy las personas mayores?', donde se expondrá un estudio elaborado por el propio grupo de personas mayores de CAS, además de la participación de representantes de Solidaridad Intergeneracional, Fundación Pilares, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), y personas cuidadoras, garantizando que se escuchen las voces de quienes son las verdaderas protagonistas de este debate.

El congreso aportará conclusiones y propuestas concretas que servirán de hoja de ruta para promover políticas y prácticas que permitan a los mayores envejecer en su casa y su pueblo, rodeadas de su comunidad.