El río Cega, desbordado en Viana (Valladolid): seis viviendas afectadas

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Cega, que se encuentra desbordado a su paso por Viana de Cega (Valladolid), ha saltado a primera hora de la tarde de este jueves el espigón y el muro de contención y, pese a que el Ayuntamiento ha instalado unas sacas de arena, el agua ha entrado en garajes y bajos de seis viviendas situadas en la calle Río, hasta una altura de "unos 20 ó 30 centímetros".

Así lo ha explicado a Europa Press el alcalde de Viana, Alberto Collantes (PP), que ha explicado que en las últimas horas se había hecho un trabajo preventivo "muy bueno" que ha evitado una mayor afección.

En la tarde de este jueves, trabajan en el lugar efectivos de Bomberos de la Diputación de Valladolid para achicar agua y personal del Ayuntamiento y vecinos, mientras se espera la llegada de Protección Civil en las próximas horas con nuevas bombas de achique.

Collantes ha explicado que a primera hora de la tarde el agua ha "saltado" el espigón y el muro que construyó la Confederación Hidrográfica del Duero tras la anterior gran crecida del Cega, en el año 2013, cuando hubo que desalojar a los vecinos de unas 15 viviendas.

En este caso, por el momento, solo se ha tenido que realojar una de las viviendas, habitada por una mujer y su hija, a las que se ha instalado en un local municipal.

Pese a la instalación de barreras artificiales con sacas, ha explicado el regidor, el agua "se acaba metiendo por arquetas o por donde puede" y así ha llegado a estas viviendas, donde ha entrado hasta un nivel de unos "20 ó 30 centímetros", por lo que se trabaja ahora para que no entre más y los vecinos puedan habitarlas.

Además, se trata de impedir con tareas de achique que el agua que surge de una arqueta llegue a otras cuatro viviendas. En este punto, Collantes ha señalado que esperaba que Protección Civil hubiera llegado "un poquitín antes", pero espera que lo hagan pronto.

La información que tiene el Ayuntamiento, que asegura que es la que obtienen a través del portal del Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHD (SAIH Duero) es que el caudal del Cega ha comenzado a descender en la mañana de este jueves a su paso por la estación de aforo de Megeces, situada unos 20 kilómetros río arriba.

Según los datos consultados por Europa Press, en Megeces el Cega lleva un caudal a las 17.40 horas de 78,2 metros cúbicos por segundo (m3/s), con una reducción sensible con respecto a la punta de la avenida, que se alcanzó a las 8.00 de la mañana, con 103,5 m3/s.

Collantes, que ha señalado que también se encuentra en el municipio un agente medioambiental, ha explicado que la primera previsión era que en Viana iba a comenzar a bajar el nivel esta tarde, pero por el momento asegura que "se mantiene".