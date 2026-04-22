Río Hortega y Clínico de Valladolid acogen el viernes colectas de sangre, cuyos niveles están bajos en todos los grupos

Archivo - Hospital Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Clínico Universitario y Río Hortega de Valladolid acogen durante la mañana de este viernes, 24 de abril, sendas colecta del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) dirigida especialmente a los profesionales del centro hospitalario pero también abierta a usuarios del mismo y a cualquier persona que quiera sumarse a tan altruista iniciativa.

En el caso del Clínico, aprovechando el 'Puente de Villalar', un equipo del Chemcyl estará a disposición de los donantes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en la sala de espera del vestíbulo principal, junto a los ascensores centrales. De la misma forma, en el Río Hortega se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas en el vestíbulo principal.

A fecha de 22 de abril, de los ocho grupos sanguíneos principales, tres muestran un nivel rojo (A+, A- y 0-) y cinco amarillo (B+, B-, 0+, AB+ y AB-).

En Castilla y León son necesarias unas 450 donaciones diarias para asegurar los suministros sanguíneos requeridos por la actividad asistencial en los hospitales de la Comunidad.