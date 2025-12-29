El Río Hortega se consolida como el mejor hospital de CyL en 2025, seguido de Salamanca y León, según el IEH de IGGEA

Archivo - Hospital Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Río Hortega de Valladolid repite un año más como el mejor centro hospitalario de la Comunidad, seguido en segunda posición, por el complejo universitario de Salamanca y el tercera posición por el complejo asistencial de León, según los datos del Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) publicado por el l Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA).

Este Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles.

Este año, el Hospital Universitario Río Hortega vuelve a encabezar el Top 5 del IEH Autonómico, y consolida su liderazgo como hospital de referencia de Castilla y León, tras lo que en segundo lugar se encuentra el Hospital Universitario de Salamanca; el Complejo Asistencial de León, en tercer lugar; el Clínico Universitario de Valladolid, en cuarta posición y el Universitario de Burgos, que cierra la clasificación.

De esta manera, se repite la clasificación de 2024 ya que cada hospital mantiene la misma posición que el año pasado.

En el Índice de Excelencia Hospitalaria general, en primera posición se encuentra y se consolida en su liderazgo ininterrumpido durante una década la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), seguido en segunda posición por el Hospital de la Paz, también en Madrid. Ambos repiten posición, mientras que en tercer lugar se encuentra el Vall d'Hebron de Barcelona, que escala una posición.

Le sigue el Gregorio Marañón (Madrid), que baja del tercer al cuarto puesto; el Clínico San Carlos (Madrid), en quinta posición; el Clinic de Barcelona, en sexta; el Quirón Salud de Barcelona, que pasa del noveno al séptimo puesto; el Quirón de Madrid, que también sube de la posición diez a la ocho; mientras que en noveno y décimo puesto entran por primera vez en el IEX el Reina Sofía de Córdoba y el Sagrat Cor de Barcelona.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente" ha afirmado el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánzhez Lambas.

Asimismo, Sánchez Lambás ha apuntado que "el reto ahora" es mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios "cada vez más complejos" además de garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención "lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad".

El IEH analiza los centros hospitalarios españoles públicos y privados con mayor compromiso con la calidad y la sostenibilidad de un sistema de salud universal. Para elaborarlo, el ICGEA tiene en cuenta parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción percibidos por el paciente, así como la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos asignados.