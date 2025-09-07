El Río Hortega de Valladolid acogerá el 17 de septiembre la II Jornada Regional de Angioedema Hereditario

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladoid acogerá el próximo 17 de septiembre la II Jornada Regional de Angioedema Hereditario, que reunirá a especialistas clínicos y a representantes de las asociaciones española e internacional de Angioedema Familiar (AEDAF y HAEi, respectivamente) para actualizar conocimientos y compartir recursos con pacientes, familias, profesionales sanitarios y medios de comunicación.

La apertura e introducción de las jornadas, que se celebrarán de 17.00 a 20.00 horas y cuentan con la colaboración de Takeda, correrán a cargo de la doctora María Eugenia Sanchís Merino, especialista en alergología del Río Hortega y miembro del Comité de Angioedema de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), han informado a Europa Press fuentes de la Asociación Española de Angioedema Familiar.

En este encuentro participarán también la doctora María Teresa Caballero Molina, del Servicio de Alergología del Hospital La Paz de Madrid, coordinadora de la Unidad de Referencia en Angiedema Hereditario y jefa de Grupo U754 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras; Ana Belén Sanz García, vocal de AEDAF en Castilla y León) y María Ferrón responsable de Relaciones Internacionales de AEDAF y representante regional de HAEi).

Tras la bienvenida e introducción de los participantes, Ana Belén Sanz se dirigirá a los asistentes con una charla titulada 'Todos juntos conseguimos más', a la que seguirá otra ponencia en la que se abordarán las 'Actividades y recursos' por parte de María Ferrón. A continuación, María Teresa ACaballero abordará la 'Actualización en Angioedema Hereditario' y las ponencias terminarán con la que protagonizará la doctora Sanchís sobre la situación del AEH en Valladolid, tras lo que se abrirá un debate.

El Angioedema Hereditario (AEH) es una enfermedad rara --un caso por cada 50 000 habitantes-- causada por la deficiencia o disfunción del inhibidor de C1, una proteína que regula la inflamación, que se transmite de forma autosómica dominante, de modo que cada descendiente de una persona afectada tiene un 50 por ciento de probabilidades de heredarla.

El AEH provoca episodios impredecibles de hinchazón en piel, vías respiratorias y tubo digestivo, con una afectación laríngea que puede ser potencialmente mortal si no se trata con rapidez. Los ataques no cursan con urticaria ni picor y pueden desencadenarse por estrés, traumatismos o intervenciones médicas. El manejo incluye fármacos de rescate para los brotes y terapias profilácticas que reducen la frecuencia y gravedad de los episodios.

Ante esta enfermedad, en 1998 se creó la Asociación Española de Angioedema Familiar (AEDAF), una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal que agrupa a pacientes y familias afectadas por Angioedema Hereditario. Su labor se centra en difundir conocimiento científico actualizado, promover el diagnóstico precoz, asegurar el acceso a tratamientos de calidad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y coordinar encuentros médico-sociales.

AEDAF mantiene alianzas con redes internacionales como HAE International para impulsar la investigación y la defensa de los derechos de las personas con AEH.