El río Huebra sigue en nivel rojo en Puente Resbala (Salamanca) y el Cea sube a naranja en Villaverde de Arcayos (León)

Información sobre avisos por avenidas en la cuenca del Duero. - CHD

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de que a las 20.15 horas de este martes hay diez avisos hidrológicos activos en la cuenca --dos de ellos en la provincia de Ourense--, de los cuales dos son de nivel rojo, uno en naranja y siete en amarillo.

El organismo de la cuenca ha señalado también que en las próximas horas se debe prestar especial atención a aquellos cauces que ya hayan alcanzado umbrales de aviso ya que la onda de avenida se transmite aguas abajo.

Así, en torno a las 21.15 horas, según los datos de información hidrológica de la CHD, en territorio de Castilla y León se encuentra en nivel rojo el río Huebra en la provincia de Salamanca y en nivel naranja el Cea a su paso por Villaverde de Arcayos (León), mientras que otros seis ríos están en situación de aviso amarillo.

Se trata del Bernesga a su paso por la estación de León capital; Castrón en Villaverde de Valverde (Zamora); el río Esla, en la localidad leonesa de Villalobar; el Negro, en Santa Eulalia de Rionegro y el Tera en Camarzana, en la provincia de Zamora, y el Huebra a su paso por Saucelle (Salamanca).

Además, el río Támega, en la provincia de Ourense, tiene una estación en nivel de aviso rojo, en Rabal; y otra en amarillo, en Castrelo do Val.

Desde ayer lunes la cuenca del Duero se ha visto afectada por la entrada de un carrusel de borrascas atlánticas que se mantendrá a lo largo de esta semana, dejando precipitaciones generalizadas y abundantes con acumulados de entre 100 y 200 litros por metro cuadrado en el área gallega, la Sierra de Gredos, resto del Sistema Central e Ibérico.

Durante la madrugada se espera la entrada de otro frente que volverá a dejar lluvias también de carácter disperso a lo largo del miércoles y de nuevo hasta la madrugada.

Para el jueves y viernes se espera la entrada de otros dos frentes (más activo el segundo) que seguirán dejando lluvia de forma generalizada, pero con principal afectación en la mitad occidental de la cuenca y en el área cantábrica. Información hidrológica y avisos en tiempo real en el siguiente enlace: https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real.