Roba de madrugada el móvil a un varón que escuchaba música después de intentar abrir coches en Valladolid

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón con numerosos antecedentes se encuentra en libertad con cargos tras ser detenido la madrugada del miércoles después de robarle el móvil, valorado en más de 600 euros, a un varón, además de intentar abrir varios coches en Valladolid.

Un vecino de la calle Mariano José de Larra avisó a la Policía Nacional de que un hombre se encontraba manipulando las puertas de los turismos estacionados intentando abrirlos.

Cuando los agentes llegaron al lugar a bordo de un vehículo rotulado, iniciaron una batida por la zona por si veían al varón buscado. En ese momento fueron requeridos por un ciudadano que les manifestó que momentos antes, cuando estaba sentado en un banco oyendo música en su dispositivo móvil, un hombre se le había acercado por detrás y le había arrebatado el móvil dándose a la fuga sin que pudiera alcanzarlo, detalla la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

La víctima les facilitó la descripción física y la vestimenta del ladrón e indicó a los agentes que el móvil sustraído era un modelo valorado en más de 600 euros. Los policías facilitaron la descripción del autor de los hechos por la malla policial al resto de indicativos en servicio, siendo localizado un hombre que coincidía plenamente con la descripción del autor en las inmediaciones.

Cuando los policías procedieron a su identificación y cacheo superficial por motivos de seguridad, localizaron en sus vestimentas el móvil sustraído. El hombre manifestó a los agentes que el móvil era suyo intentando eludir la acción policial, pero cuando estos le pidieron que desbloqueara el terminal, fue incapaz.

Los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto y a su traslado a dependencias policiales, donde se comprobó que le constan once antecedentes policiales.

La vestimenta del detenido así como su fisonomía concordaba con la descripción de la persona que había sido vista intentando abrir los turismos estacionados. La víctima del hurto también fue trasladada a dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia siéndole reintegrado el móvil en el acto.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.