Robladillo (Valladolid), escenario del documental 'We, the hispanos', del cineasta José Luis Pérez Linares. - 'WE THE HISPANOS'

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de cine documental José Luis López Linares graba en la localidad vallisoletana de Robladillo imágenes para su próximo documental, 'We, the hispanos', que se estrenará el próximo mes de abril de 2026.

Durante más de un año, en declaraciones al podcast 'Hispanos Sin Complejos' que dirigen y presentan los hermanos vallisoletanos Alonso Gómez, López Linares explica que ha recorrido distintos Estados y ciudades de EEUU para dar forma a su nueva película.

El autor de este documental precisa que la intención del presente trabajo es responder a la pregunta: "¿la Hispanidad es la salvación de Estados Unidos?", y pone el ejemplo de Puerto Rico, Estado asociado que tiene raíces muy fuertes con España, por su idioma el español, y que, a pesar de los esfuerzos de los americanos, no han podido acabar con él. En este documental, Linares quiere indagar en los lazos compartidos de la hispanidad en el país norteamericano.

El filme ya está en proceso de edición, a falta de esas imágenes que se han grabado en Robladillo y que desea estrenar en España en abril. Así las cosas, se han tomado varias escenas e imágenes de varios caballos al galope, de la familia Hermanos Rodríguez, por los prados de la localidad vallisoletana.

Esta película-documental está pensada fundamentalmente para Estados Unidos y se estrena allí en octubre al celebrarse el 250 aniversario de la independencia de las 13 colonias, aclara Linares en 'Hispanos Sin Complejos'.

'We the hispanos' es la tercera obra de la trilogía que arrancó con los documentales 'Hispanoamérica, canto de vida y esperanza' y 'España, la primera globalización', filmes que pretenden subrayar la importancia de los vínculos, tanto históricos como culturales, que unen a España y América y revelan cómo esos lazos siguen jugando un papel fundamental en el mundo actual.

López Linares se ha rodeado de reconocidos historiadores españoles y extranjeros, para invitar a los espectadores, en sus documentales, a redescubrir la historia de un pasado común. "Si ahora todos los países hispanos nos uniéramos, ya no como unidad política, pero sí económica y cultural, seríamos una potencia inmensa. Por eso hay mucho esfuerzo e inversión en desunirnos. Si no estudiamos historia de España en los colegios, no es ninguna casualidad", censura Linares.