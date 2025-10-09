Robles asegura que el sistema lanzacohetes SILAM estará en Astorga (León) "dentro de plazo" y con tecnología española

ASTORGA (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que el sistema lanzacohetes SILAM estará en el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63 de Astorga (León), como estaba previsto, "dentro de plazo" y con tecnología española, tras el embargo de armas a Israel.

"Quiero que quede muy claro es que el sistema va a estar aquí, va a estar dentro de plazo y va a estar con material y tecnología española", ha recalcado, al tiempo que ha apuntado que "en ningún caso" el embargo de armas a Israel afectará a las capacidades del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña de Astorga.

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo central realiza una "apuesta muy importante" por la industria española y ha puntualizado que el Ministerio de Defensa desde hace dos años no utiliza ni vende armas a Israel; solo "muy puntualmente" se traía material israelí "hace muchos meses". "Hace muchos meses que las Fuerzas Armadas españolas no tienen ningún tipo de vinculación ni relación con ningún tipo de armamento de Israel", ha insistido.

La ministra de Defensa de ha pronunciado de este modo durante su visita al Regimiento de Artillería de Astorga, donde ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.

Por otra parte, El Ministerio de Defensa ha confirmado que invertirá cerca de dos millones de euros en el proyecto de reforma y rehabilitación de alojamientos militares en Astorga. El programa, ya en marcha, supondrá la intervención en 105 viviendas y cinco pabellones de cargo que estarán a disposición del personal en un régimen de arrendamiento especial.

El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda al personal militar que, además, trae consigo el asentamiento de población y la revitalización económica del entorno, así como la generación de empleo de proximidad asociado a la rehabilitación de las viviendas.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) trabaja sobre varios ejes: impulsar el arrendamiento especial, incrementar la oferta de viviendas, agilizar la tramitación y adjudicación apoyándose en la transformación digital y preservar el patrimonio del Ministerio.

APOYO "FUNDAMENTAL" EN LOS INCENDIOS.

Durante su visita, la ministra también ha tenido palabras de agradecimiento para los cerca de 240 militares integran el Regimiento de Artillería número 63 de Astorga, cuyo apoyo ha sido "fundamental" durante la pasada campaña de incendios. "Su esfuerzo y dedicación ante una emergencia como la que hemos sufrido este verano es digno de reconocimiento, nunca regatean esfuerzos y siempre están a disposición de los españoles", ha expresado.

Finalmente, ha tenido unas palabras especiales para los dos militares del regimiento heridos en un accidente de tráfico cuando iban de camino a una zona de intervención. Robles ha manifestado que son "un orgullo y un ejemplo para todos". El acuartelamiento sirvió durante los incendios para ofrecer cobijo y comida a los ciudadanos que fueron evacuados de sus domicilios como consecuencia de los fuegos, llegando a acoger a 300 personas.