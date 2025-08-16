Robles visita a la UME en Ayoó de Vidriales (Zamora) y agradece su labor ante el "violento" incendio

La Ministra De Defensa, Margarita Robles, Ha Visitado Este Sábado, 16 De Agosto, La Localidad Ayoó De Vidriales (Zamora), Que Se Salvó De Las Llamas Debido A La Labora De La Unidad Militar De Emergencia (UME). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZAMORA

ZAMORA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado, 16 de agosto, la localidad Ayoó de Vidriales (Zamora), que se salvó de las llamas debido a la labora de la Unidad Militar de Emergencia (UME), a quien ha agradecido su trabajo ante el fuego "violento" del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda.

"Ha sido un fuego muy violento y ustedes se juegan la vida. Por eso, no hay palabras para darles las gracias", ha dicho la ministra a los efectivos de la UME, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Robles, natural de León, ha acudido a esta localidad zamorana tras visitar la la estación de montaña de Manzaneda, en la provincia de Ourense, junto al general de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo.

En Ayoó de Vidriales, donde el fuego no entro gracias a los trabajos de extinción en los que participó la UME, la ministra de Defensa ha enzaldo a los efectivos de esta unidad por su "garantía de profesionalidad". "Los ciudadanos lo saben", ha incidido la ministra, quien ha manifestado su "orgullo" al respecto.

Precisamente, algunos vecinos de la zona han expresado igualmente ese mensaje a los desplegados, quienes han señalado que "el viento en los incendios de esta zona han roto todos los protocolos y han impedido acometer misiones como perimetraciones, porque lo importante era proteger a la población".