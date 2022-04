Rodríguez Zapatero destaca que los proyectos "para paliar la situación de León vienen siempre desde el PSOE"

LEÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha destacado que "los proyectos que han intentado paliar la situación en la que se encuentra la provincia de León han venido siempre desde el PSOE".

Así se ha referido este viernes a las puertas de la sede de la Diputación de León, donde ha estado presente en la Gala Premios Aventura Trashumante.

Rodríguez Zapatero ha recordado que "todas las expectativas de organismos públicos" se han tomado por decisiones desde el PSOE "como muestran el Incibe, la Ciuden, el Centro de Tratamiento de Denuncias o lo que representa aquí la Unidad Militar de Emergencias (UME)".

Sin embargo, entiende que "hay que intentar mucho más" y ha reafirmado que "hay proyectos importantes en marcha, no hay semana que el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, no me traslade alguna posibilidad o iniciativa para que la apoye".

En este sentido, ha reconocido que "los ciclos económicos son así y hay zonas del país que tienen una capacidad para ser puerto de mar o encontrarse en el Corredor Mediterráneo, pero hay que dar batalla", sobre todo después de que "sectores de una gran importancia como la minería, que llegó a tener 13.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, se hayan acabado por la propia inercia histórica".