Rollán reclama aprovechar el 20% de las ayudas al funcionamiento para generar empleo y frenar despoblación en Soria

El presidente del Senado, Pedro Rollán, visita la localidad soriana de Almarza en el primer día de campaña. - PP DE SORIA

SORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha participado este viernes en la localidad soriana de Almarza en el primer acto de campaña del PP de Soria en el que ha defendido aprovechar "al máximo" las ayudas al funcionamiento que permite la Unión Europea, hasta el 20 por ciento, para impulsar la actividad económica, favorecer la creación de empleo y combatir la despoblación.

Rollán ha criticado, en este sentido, que el Gobierno de España está desaprovechando una herramienta fundamental para el futuro de provincias como Soria, Cuenca y Teruel, al aplicar "únicamente un uno por ciento de unas ayudas que podrían alcanzar hasta el 20 por ciento", conforme al margen permitido por la Unión Europea.

"El Gobierno está siendo especialmente rácano, facilitando tan solamente esas ayudas de un uno por ciento y está desaprovechando 19 puntos", ha señalado el presidente del Senado.

Rollán ha insistido en que estos incentivos "deben servir para generar oportunidades y competitividad en territorios que necesitan medidas específicas para garantizar su presente y su futuro".

En este sentido, ha subrayado que Europa no creó este mecanismo de manera gratuita, sino como una "herramienta para que los municipios afectados por la despoblación puedan competir en mejores condiciones".

"Si se desaprovecha esa oportunidad, es lo mismo que quitarles las capacidades para que los niños que hoy nazcan aquí puedan seguir desarrollando su vida en este municipio, en esta comarca y en esta provincia", ha afirmado.

REALIDAD DEL MEDIO RURAL

El presidente 'popular' del Senado ha reivindicado también la importancia de que las decisiones políticas tengan en cuenta la realidad del medio rural y no se adopten de espaldas a sus necesidades.

En este sentido, ha defendido el medio rural y ha criticado que muchas decisiones se tomen "desde los despachos sin escuchar las dificultades y los retos de los pequeños municipios".

Rollán ha puesto como ejemplo el compromiso del Partido Popular con el municipalismo y ha recordado el trabajo desarrollado por la mayoría del PP en el Senado.

Así, ha recalcado que se han aprobado 47 leyes durante la presente legislatura, "algunas de ellas con medidas beneficiosas para el medio rural que, posteriormente, han quedado bloqueadas en el Congreso de los Diputados".

Entre ellas ha destacado la Ley de Montes de Socios y la iniciativa para garantizar que las futuras leyes tengan en cuenta la singularidad de los territorios y de los municipios de menor población.

Asimismo, ha defendido la necesidad de un cambio político para "aprovechar las oportunidades que existen y garantizar que los pequeños municipios puedan mantener sus servicios, generar actividad y ofrecer un futuro a sus vecinos".