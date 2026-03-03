'Romances Castellanos de la Pasión' llegará a nueve pueblos segovianos con música basada en tradión y memoria colectiva

Presnetación del ciclo 'Romances Castellanos de la Pasión' organizado por la Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos 'Romances Castellanos de la Pasión', organizado por la Diputación de Segovia, recorrerá nueve municipios que superan los mil habitantes y acercará el patrimonio musical y literario de la tradición castellana al medio rural.

El ciclo, que ha presentado el vicepresidente primero y diputado de Cultura, José María Bravo, correrá a cargo de la Asociación Cultural 'Fontefrida', la cual llevará a escena este programa bajo la dirección musical y los arreglos de Fernando Ortiz, junto a la interpretación de Llanos Monreal.

Esta iniciativa propone un itinerario por los principales episodios de la Pasión de Cristo, desde el Domingo de Ramos hasta la Resurrección a través de romances tradicionales castellanos, muchos de ellos recogidos en archivos históricos y cancioneros fundamentales para la etnografía musical.

Así, como ha explicado Bravo, el repertorio de este ciclo se inspira en fuentes como el archivo del Nuevo Mester de Juglaría, el Romancero General de Segovia o el Cancionero Segoviano de Agapito Marazuela.

Los conciertos tendrán lugar durante los viernes, sábados y domingos del mes de marzo en los municipios de Ayllón, Bernuy de Porreros, Cantimpalos, Navalmanzano, Navas de Oro, Sanchonuño, Torrecaballeros, Trescasas y Valverde del Majano.

El concierto se articula en cuatro bloques: Cinco romances religiosos; Domingo de Ramos; Jueves Santo; Viernes Santo; y Resurrección. Asimismo, incluye piezas como 'El Arado', 'Domingo de Pan y Peces', 'El Lavatorio', 'El Beso de Judas', 'Las Siete Palabras' o 'El Entierro', con textos, entre otros, de Lope de Vega.

José María Bravo ha subrayado que "este ciclo nace con la voluntad" de acercar a los pueblos "una manifestación artística de enorme valor patrimonial, que forma parte de la memoria colectiva de Castilla y León y, de manera muy especial", de la provincia segoviana.

Igualmente, ha subrayado que la Diputación mantiene su "compromiso firme" con la dinamización cultural del medio rural, y apuesta por propuestas de "calidad que refuerzan" la identidad y garantizan "el acceso a la cultura en todos los rincones del territorio".

'Romances Castellanos de la Pasión' pone el acento en la fuerza de la palabra y la música tradicional como vehículos de transmisión cultural, ha afirmado el diputado de Cultura, quien ha apuntado que de este modo, "contribuye a preservar y difundir un legado que pertenece a lo más íntimo de la tradición segoviana".