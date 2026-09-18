La romería de 'La Melonera' convertirá mañana la Plaza del Grano en escaparate del León de antaño

La presidenta de la Asociación Cultural García I, Ángeles González Espadas (derecha), junto a la concejala de Fiestas de León, Camino Orejas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La romería de 'La Melonera' regresará mañana a la plaza del Grano de la capital leonesa para mostrar sobre el empedrado estampas tradicionales del León de antaño, los antiguos oficios y para repartir, como en las once ediciones anteriores, porciones de melón y sandía entre los asistentes.

'La Melonera' está organizada por la Asociación Cultural García I y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León. Además, es una de las primeras convocatorias del programa de fiestas de San Froilán.

La presidenta de la Asociación, Ángeles González Espadas, ha presentado a la concejala de Fiestas, Camino Orejas, las actividades programadas en esta nueva jornada de romería que recupera tradiciones ya perdidas como la 'Sacá de la cama', costumbre de los mozos del pueblo de sacar a las mozas de sus camas en las noches de fiesta.

'La Melonera' rememora el encuentro de leoneses en un prado a la entrada de León documentado a finales del siglo XIX y principios del XX, donde se vendían melones y sandías. Ahora, desde hace doce años, la plaza del Grano es el escenario de esta romería con demostraciones de antiguos oficios, indumentaria tradicional y, sobre todo, degustación de melones y sandías.

Los actos comenzarán a las 11.00 horas con un pasacalles por el barrio del Mercado y bailes tradicionales y reparto en la plaza del Grano de la parva a las 11.30 horas. A las 12.00 horas será el pregón a cargo de Eduardo López Sendino y la jornada matinal continuará a las 12.30 horas con reparto de porciones de melón y sandía entre los asistentes y bailes tradicionales que se reanudarán a partir de las 18.30 horas.

TALLERES Y DEMOSTRACIONES

El programa continuará con una nueva degustación de melón y sandía y, a las 21.00 horas, será la recreación de la 'Sacá de la cama' para dar paso a la ronda y contrarronda en la plaza del Grano. Además, a lo largo de todo el día habrá talleres y demostraciones relacionados con la indumentaria tradicional leonesa y antiguos oficios.

Así, sobre el empedrado de la plaza habrá demostraciones de bolillos (bolilleras de León), chales, transformación de la lana, varado de colchones, indumentaria tradicional, pasamanería y abalorios, confección de escapularios, confección de reposteros, trenzado de ligas de lana en telar, creación de cestos y escriños con caña de centeno y taller de fibra vegetal.

También están programados talleres y demostraciones de oficios y faenas agrícolas como marquetería tradicional y en la romería estarán presentes el estampero, los aguadores, el pastor, el pellejero, el sustanciero y el corbatero.