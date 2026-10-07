Ronda Segoviana convoca la 29 edición del Premio Europeo de Folklore 'Agapito Marazuela' que entregará en noviembre

El presidente de la Ronda, Carmelo Gozalo (izda); el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (con el busto del premio), y el diputado de Cultura, José María Bravo. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Ronda Segoviana ha convocado la 29ª edición del Premio Europeo de Folklore 'Agapito Marazuela', un galardón cuyo plazo de candidaturas finaliza el 2 de noviembre y cuyo fallo se dará a conocer el 7 de noviembre, con la entrega del premio el 21 del mismo mes.

El galardón se convoca en homenaje al folclorista segoviano Agapito Marazuela, a quien la organización recuerda como maestro, intérprete, investigador y firme defensor del folklore castellano. El premio está considerado uno de los reconocimientos de referencia en el ámbito de la etnomusicología, el estudio de la música tradicional de los pueblos y de la cultura tradicional, y se instauró hace casi tres décadas para distinguir públicamente la labor de personas, colectivos e instituciones, nacionales e internacionales, que contribuyen de manera destacada en la investigación, la conservación y la difusión del folklore y la cultura tradicional españoles en cualquiera de sus manifestaciones.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha destacado el valor del premio como "uno de los grandes reconocimientos a la cultura tradicional de Segovia y una herramienta fundamental para mantener viva nuestra memoria y nuestras raíces". En este sentido, ha señalado que "el folklore no es algo que pertenezca únicamente al pasado, sino una cultura viva que se transmite de generación en generación gracias al trabajo de intérpretes, investigadores, agrupaciones y colectivos que mantienen viva nuestra tradición".

Monroy ha reafirmado además el compromiso del Ayuntamiento con esta iniciativa y ha asegurado que desde la Concejalía de Cultura se seguirá "apoyando este premio junto al resto de instituciones, porque reconocer a quienes preservan y difunden el patrimonio es reivindicar lo que se es y lo que se quiere seguir transmitiendo a quienes vienen después".

En la misma línea, el diputado de Cultura, José María Bravo, ha puesto en valor la importancia de "conocer y preservar las raíces culturales" como punto de partida para construir el futuro. Para Bravo, "apoyar de dónde se viene hace que se tenga claro hacia dónde se va", y ha añadido que "el folklore está más vivo que nunca y, sin las tradiciones, sin los orígenes, no habría innovación".

En cuanto al procedimiento de candidaturas y elección de la ganadora, el presidente de la Ronda Segoviana, Carmelo Gozalo, ha explicado que éstas "podrán presentarse hasta el 2 de noviembre". Tras esa fecha, un comité de selección, integrado por miembros de la asociación, será el encargado de elegir la terna finalista de la que saldrá quien gane el premio. La elección del ganador entre los tres propuestos en la terna final la hará un jurado compuesto por destacadas figuras del mundo del folklore y la cultura tradicional, como se ha efectuado en todas las ediciones anteriores.

LA DECISIÓN SE DARÁ A CONOCER EL 7 DE NOVIEMBRE

El fallo se hará público el 7 de noviembre en el Torreón de Lozoya, sede en la que tendrán lugar las deliberaciones de esta edición, y que varía respecto a la sede anterior, en el Ayuntamiento de Segovia. La entrega del premio tendrá lugar el 21 de noviembre, en una velada cultural que se celebrará en el Aula de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. El ganador o ganadora recibirá el busto trofeo que se entrega al premiado, obra del escultor segoviano José María García Moro, y el diploma pergamino que acredita su condición de ganador.

El cartel oficial de esta XXIX edición está ilustrado con una obra del artista Juan Miguel Lucero Chaviano, cedida para la ocasión por su familia. Carmelo Gozalo ha destacado la belleza de la obra, que sintetiza en un lienzo de gran fuerza "la esencia del maestro Agapito, sus manos con su dulzaina", y ha reiterado el agradecimiento a los familiares de Lucero Chaviano por todas las facilidades para ceder los derechos de uso de la obra en el cartel anunciador.

Con esta convocatoria, la Ronda Segoviana mantiene abierto un galardón que admite candidaturas nacionales e internacionales y reconoce por igual a personas, colectivos e instituciones con un premio que a lo largo de 29 ediciones se ha convertido en un referente europeo de la investigación, la tradición y la recuperación del folclore español.