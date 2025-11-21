De la Rosa acusa al PP de "jugar a tener perfil bajo para que la gente no conozca las competencias de la Junta"

SALAMANCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha acusado al PP de jugar a tener "perfil bajo" para que el ciudadano no conozca "las competencia de la Junta" y culpar de sus problemas a "alcaldes o Gobierno de España".

En el acto de inauguración de la IV Escuela de Gobierno, el socialista ha recordado, al hilo de estas palabras, que los "principales derechos" de los habitantes de Castilla y León son competencia del Gobierno autonómico, como la educación o la sanidad, según señala en un comunicado remitido a Europa Press.

Por eso, ha pedido al poder local su "implicación" en los próximos comicios autonómicos "como si fueran sus elecciones" porque, ha continuado, "Castilla y León es la suma de identidades locales" y "desde lo local" se generá "la confianza de la gente para lograr el cambio necesario en Castilla y León".

De hecho, ha subrayado la apuesta del líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, por el municipalismo, sin descuidar la "lucha lucha por los intereses de la Comunidad desde las instituciones europeas".

Por su parte, la eurodiputada Leire Pajín, ha reclamado "una amplia movilización para liberar a esta tierra de los que niegan la realidad del cambio climático" y que, en sus palabras, "tanto daño ha hecho a Castilla y León en los incendios que arrasaron varias provincias de la Comunidad".

"Esta tierra sabe lo que se juega", ha admitido Pajín, tras relatar que este verano Castilla y León logró sofocar los incendios por la "solidaridad europea frente a la negligencia de los que no estaban en su lugar".

La eurodiputada también ha advertido sobre los "peligros" que acechan a la Unión Europea por lo que ha reclamado "capacidad para anticiparse a los retos del futuro". De hecho, ha considerado que en la actualidad, el espacio europeo se enfrenta "a los retos más importantes de los últimos 50 años".

Por eso, ha apelado al "espíritu crítico" ante momentos de "desinformación y proliferación de bulos" para lograr una "conciencia crítica como única manera de enfrentarse a los riesgos que acechan fuera del espacio de la UE".