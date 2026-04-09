De la Rosa cree que PP y Vox no habrán cerrado el acuerdo el martes y lamenta que el futuro de CyL se decida en Madrid

De la Rosa y Serrada en un momento de la reunión en Salamanca - PSOE

SALAMANCA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha augurado este jueves que el PP y Vox no tendrán cerrado un acuerdo el próximo martes, 14 de abril, fecha de la constitución de las Cortes de la XII Legislatura y ha lamentado al respecto que el futuro de la Comunidad Autónoma se decida en Madrid, con una referencia expresa a Génova y Bambú, las sedes nacionales de los dos partidos.

De la Rosa ha lamentado también que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se haya entregado a la extrema derecha y ha insistido en que la partida PP-Vox para la formación del próximo Gobierno de Castilla y León "se está jugando a nivel nacional".

"No van a tener un acuerdo cerrado antes del día 14", ha vaticinado De la Rosa que ha recordado que otras comunidades autónomas, como Extremadura, están a punto de cumplir la fecha de tener que repetir elecciones tras lo que ha acusado a Vox de jugar con las comunidades mientras "Mañueco se está prestando a ello".

En cuanto a la reunión mantenida ayer entre el PSOE y UPL, el secretario de Organización de los socialistas ha explicado que ambas formaciones, con 30 y 3 procuradores electos en cada caso, hablaron de iniciativas legislativas "para arrancar con fuerza la legislatura".

De la Rosa ha insistido en que el PSOE hará su propuesta sobre la composición de la Mesa de las Cortes tras la reunión de la Ejecutiva Socialista prevista el lunes por la tarde sin renunciar a nada. "Nosotros jugaremos nuestras bazas, no renunciamos a nada, pero estamos intentando tener desde el primer momento una serie de iniciativas parlamentarias que intentaremos trasladar", ha explicado en concreto.

Daniel de la Rosa ha realizado estas declaraciones en Salamanca donde se ha reunido con miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE, con su secretario general a la cabeza, David Serrada, para abordar las elecciones municipales que se celebrarán en un año con el reto de lograr cuatro puntos más en votos y recuperar los 30 concejales perdidos en los últimos comicios.

"En Salamanca tenemos la ventaja de contar con Fran Díaz que coordinará el plan de extensión de listas municipales", ha explicado De la Rosa que ha precisado que a pesar de que en las últimas municipales el PSOE consiguió presentar candidaturas en todos los municipios de la provincia, la meta ahora es "intentar presentar buenas candidaturas, por encima del número de candidaturas".

Por su parte, David Serrada ha subrayado que tienen presente una cuestión muy clara, "la única fuerza política progresista que puede gobernar los ayuntamientos de Salamanca es el PSOE. Eso nos da un plus de responsabilidad, de ganas y de fuerza para salir a ganar en los municipios de Salamanca", ha añadido.

Serrada ha lamentado, además, que Salamanca cada vez pierde más población, que ha achacado a "una falta de modelo de desarrollo que no solo tiene que venir impulsado por el Gobierno de España, que también, sino sobre todo de aquellas instituciones que tienen mayores competencias que afectan a los ciudadanos de los 361 municipios de nuestra provincia".

"Si vemos las cifras de población de nuestra provincia, vemos que hay 100 municipios que tienen menos de 100 habitantes. Y hay más de 200 municipios con menos de 200 habitantes. Y esta crisis demográfica tiene un responsable con nombres y apellidos, que es Partido Popular" ha señalado David Serrada.

Por otro lado, De la Rosa ha agradecido el "campañón" de los socialistas de Salamanca en las autonómicas del pasado 15 de marzo. "No podemos estar satisfechos en unas elecciones en las que no hemos ganado, pero sí relativamente satisfechos de mantener el tipo y sostener el resultado de 2022, que no era fácil", ha afirmado y ha destacado que el PSOE ha logrado romper la barrera de 50.000 votos y conseguir el 30 por ciento del voto en la provincia donde ha sostenido los tres procuradores.

Para De la Rosa, la clave de la subida del PP en los pasados comicios ha sido que "se ha comido a Ciudadanos, aquí y en toda la Comunidad".