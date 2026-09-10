RTVE renueva su colaboración con la Seminci y avanza los cinco títulos con los que participa en la 71ª edición

Eduardo Fernández Palomares (a la izquierda), director de Servicios Corporativos de RTVE, y .Jesús Julio Carnero (a la derecha), alcalde de Valladolid. - RTVE

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE renueva su colaboración con la Semana Internacional de Cine de Valladolid ( Seminci ), cuya 71ª edición tendrá lugar del 23 al 31 de octubre, tras el acuerdo de colaboración entre ambas entidades firmado en la Academia de Cine para un periodo de tres años y que consolida la vinculación de la corporación pública con uno de los principales festivales cinematográficos españoles.

La presencia de RTVE en la próxima edición se extiende a distintas secciones del certamen, con cinco producciones participadas que reflejan la diversidad de la apuesta de RTVE por el cine y la creación audiovisual, desde la animación y las propuestas destinadas al público infantil hasta el cine de ficción y el documental: 'Una familia', 'La violinista', 'Salen las lobas', 'Caro Nanni' y 'Momonsters'.

A la firma del convenio han asistido Eduardo Fernández Palomares, director de Servicios Corporativos de RTVE, y Gervasio Iglesias, subdirector de Cine, así como, por parte del Ayuntamiento de Valladolid, el alcalde, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, junto a Mariona Viader y Javier H. Estrada, codirectores del festival.

Como en anteriores ediciones, RTVE contribuirá a la difusión del festival a través de sus distintos canales y espacios de información y cultura, con contenidos dedicados a la actualidad de la 71 Seminci.

La Sección Oficial fuera de concurso acogerá 'Una familia', ópera prima como director de Ricardo Gómez, que se presentará en Valladolid como Gala RTVE. El actor y realizador se sitúa detrás de la cámara en esta película, que supone su debut en el largometraje de ficción como guionista y director.

Protagonizada por Claudia Traisac, Patrick Criado, Ana Wagener y la presentación del niño Víctor Lite, la película recorre tres momentos en la vida de un padre, una madre y un hijo, unidos por una misma herida y una misma pregunta: quiénes somos y quiénes queremos ser. Ambientada en el Madrid de los noventa, es también un retrato emocional de los barrios y el universo que marcaron al propio director.

En la Sección Oficial a concurso, RTVE presentará 'La violinista', una película de animación de Raúl García y Ervin Han. Narra la historia de un joven periodista español que se adentra en las vidas entrelazadas de dos amantes mientras investiga el origen de un viejo violín. La investigación le lleva al Singapur de 1941.

Se trata de una conmovedora historia que se alzó con el premio a la mejor película en el Festival de Annecy, la primera cinta española en conseguirlo.

OTROS ESTRENOS

En Punto de encuentro, sección dedicada a ficciones que ofrecen un diálogo abierto con los espectadores y que reúne narrativas fluidas y miradas personales, RTVE estrenará 'Salen las lobas' , ópera prima de Claudia Estrada, que además participa en SEMINCI Joven. Inspirada en una historia personal, la película aborda la historia de Luna, una adolescente rebelde y enérgica, que se ve injustamente cerrada en un centro penitenciario juvenil.

En Tiempo de Historia fuera de concurso, RTVE presentará 'Caro Nanni', de Pablo Maqueda, un documental dedicado al director italiano Nanni Moretti en el que Maqueda recorre en Vespa la distancia entre Madrid y Roma mientras rinde homenaje a la filmografía del italiano. Una road movie y una reflexión sobre las películas que nos cambian la vida.

Y a la sección infantil Miniminci, RTVE llevará la nueva película de los 'Momonsters' , la serie coproducida por RTVE que triunfa en Clan donde ya va por su tercera temporada. Los divertidos personajes de Clan vuelven a la gran pantalla de la mano de Christian Garnez y Javier Martínez Hernández.