Rubio critica el "cinismo" de Mañueco al anunciar ayudas y después rendirse "al negacionismo machista de Vox"

Archivo - Imagen de archivo de Carlos Martínez en rueda de prensa junto a Nuria Rubio. - PSOE - Archivo

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, ha criticado hoy el "cinismo" de la Junta y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, al anunciar ayudas para luchar contra la violencia de género y, "a la vez, rendirse al negacionismo machista de Vox".

Rubio ha recordado que, precisamente, en los últimos días, se ha demostrado "esa rendición a la ultraderecha", y ha puesto como ejemplo el protocolo de vivienda del Ayuntamiento de Valladolid donde, ha indicado, "se ha borrado el término violencia de género y se ha sustituido por violencia doméstica".

"Están borrando hasta las palabras. Y cuando se borra el nombre de la violencia machista, se empieza a borrar también la realidad de sus víctimas", ha advertido Nuria Rubio, en declaraciones recogidas en un comunicado.

Con esta convocatoria de ayudas para proyectos en igualdad y lucha contra la violencia de género, en todo caso, ha advertido, Mañueco y su Gobierno "pretenden tapar su rendición a Vox y utilizar la igualdad para hacer un lavado de cara, después de gobernar con quienes niegan la violencia de género".

"Hay que tener mucho cinismo político para presumir hoy de luchar contra la violencia machista mientras se gobierna con quienes la niegan y se asumen sus postulados para mantenerse en el poder", ha remarcado, para insistir en que las mujeres de Castilla y León no necesitan "ni propaganda, ni migajas", sino un gobierno "que defienda sus derechos todos los días, sobre todo, cuando Vox le exige recortarlos".

"La igualdad no se subvenciona para hacerse una foto: se defiende. La violencia machista no se maquilla: se combate. Y los derechos de las mujeres no se negocian con Vox", ha reiterado, para recordar que, durante el primer gobierno con Vox, las mujeres de Castilla y León tuvieron que escuchar cómo se las llamaba "desalmadas" o cómo se las "pretendía obligar a escuchar el latido del feto antes de abortar".

"Mañueco siempre ha elegido a Vox", ha indicado la socialista, quien ha recordado que la pasada legislatura retiró su proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género porque, ha argumentado, "cuando tuvieron que elegir entre proteger a las mujeres o proteger su acuerdo político con Vox, retiraron la ley.

"Esa es la realidad. Todo lo demás son titulares y operaciones de maquillaje", ha añadido. Por eso, ha asegurado, ahora el PP tendrá que "retratarse, con votos y no con propaganda", ya que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes una proposición de ley para "reforzar la prevención, atención y protección frente a las violencias machistas, trabajada de la mano de los colectivos feministas de Castilla y León".

"Ahora tendrán que retratarse. Veremos si Mañueco está dispuesto a aprobar una ley construida con los colectivos feministas o si vuelve a arrodillarse ante el negacionismo de Vox", ha concluido.