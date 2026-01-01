Sábados y domingos, festivos laborales aprobados y los festivos locales, días inhábiles en CyL en 2026

Archivo - Personas en su puesto de trabajo - JCYL - Archivo

VALLADOLID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición del viernes 4 de julio la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se establece el calendario de días inhábiles que regirá durante el año 2026 en la Comunidad, tras aprobarse el calendario de fiestas laborales.

La Orden establece el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos que regirá en la Comunidad de Castilla y León durante el año que hoy empieza.

Así, resultan inhábiles los sábados y domingos de 2026 y también los días de fiesta laboral, que se corresponden en concreto con el jueves 1 de enero, Año Nuevo; el martes 6 de enero, Epifanía del Señor; el Jueves Santo y el Viernes Santos, 2 y 3 de abril, respectivamente, y el jueves 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.

También serán días inhábiles el viernes 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen; el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre, Todos los Santos que al caer el domingo se traslada al lunes, como ocurrirá también el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, que cae en domingo y pasa al lunes.

Por último, tendrán carácter de día inhábil el martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y el viernes 25 de diciembre, Natividad del Señor.

Asimismo, serán inhábiles los dos días correspondientes a las fiestas locales determinadas por cada ayuntamiento en el que resida el interesado, acordados por la autoridad laboral competente y publicados en los boletines oficiales de las distintas provincias.