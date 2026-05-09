Salamanca acoge el rodaje del largometraje documental 'Camino de la Memoria' sobre el Alzheimer y el Camino de Santiago - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acoge este domingo, 10 de mayo, el rodaje del largometraje documental 'Camino de la Memoria', un trabajo creado por Antonio Ortín y dirigido por Manuel Jiménez Núñez que aborda la realidad del Alzheimer a través del Camino de Santiago y su paso por las distintas fases de la enfermedad.

El grueso del rodaje ha sido realizado en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CRE Alzheimer), donde se entrevistó a diferentes científicos que están en contacto directo con esta enfermedad.

En esta segunda visita el equipo entrevistará a diferentes AFAS (asociaciones de familiares) y se grabarán planos del casco histórico de la ciudad que sirvan para situar el documental.

El largometraje documental está producido por la empresa andaluza Yolaperdono y pretende ser un relato en primera persona del Alzheimer a través de enfermos, las familias, los terapeutas y finalmente, a través de neurólogos y científicos con la esperanza de que algún día se conozca cómo se desencadena y cómo curarlo.

El largometraje tiene un doble hilo conductor: los centros terapéuticos que hay a lo largo de la ruta y el Camino como metáfora espacio-temporal de la evolución de la enfermedad y de la propia vida.

El fin de 'Camino de la Memoria' es divulgar y sensibilizar sobre la verdadera magnitud de la enfermedad al mayor número de personas posible.

Y los desafíos que plantea a quienes lo sufren, sobre todo, a sus familiares y a las asociaciones sobre las que recae el peso asistencial.

El rodaje a su paso por Salamanca ha sido apoyado por el Ayuntamiento, a través de Salamanca Film Commission, con la tramitación de los correspondientes permisos de rodaje.